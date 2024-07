Jest coś szalenie pociągającego w szukaniu takich odpowiedzi na pytanie, jak mogłoby wyglądać nasze życie, gdybyśmy podjęli inne decyzje i to właśnie o tym opowiadają świetny i wielokrotnie nagradzany film „Wszystko wszędzie naraz” oraz jeszcze świeży serial od Apple TV+, czyli „Mroczna materia”. W obu przypadkach główni bohaterowie patrzą na swoje życie przez pryzmat wyborów, jakie podjęli.



Motyw multiwersum wszedł już do mainstreamu, ale jeśli miałbym wskazać grupę osób, która jest najlepiej zaznajomiona z pojęciem multiwersum, to zdecydowanie byliby to fani superbohaterów. Od dekad scenarzyści wydawnictw takich jak Marvel i DC wykorzystują wieloświat w bardzo kreatywny sposób, by opowiedzieć nowe historie związane z wariantami uwielbianych przez nas postaci.