Znamy obsadę Nocy i dni od Netfliksa. Ależ nazwiska

"Noce i dnie" to jedno z najsłynniejszych polskich dzieł - zarówno jeśli mowa o powieści Dąbrowskiej, jak i o adaptacji filmowej (powstał też serial telewizyjny) autorstwa Jerzego Antczaka. Wówczas w główne role wcielili się Jadwiga Barańska i Jerzy Bińczycki, znany Polsce także z późniejszej, kultowej, tytułowej roli w "Znachorze". Netflix wczoraj ogłosił, że za reżyserię nowej, serialowej wersji, zabierze się Kamila Tarabura, utalentowana polska reżyserka, mająca na koncie takie tytuły jak "Absolutni debiutanci" i "Rzeczy niezbędne".

Ujawniona obsada Nocy i dni. Netflix stawia na uznane nazwiska

Od razu, gdy ujawniono, że powstaną nowe "Noce i dnie", jednym z pierwszych znaków zapytania było to, kto wejdzie w buty Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać - serwis naEKRANIE.pl dotarł bowiem do informacji, które rozwiewają wątpliwości w tej materii.

W rolę Bogumiła Niechcica wcieli się nie kto inny jak Tomasz Schuchardt. Ta decyzja nie powinna być sporym zaskoczeniem - to znakomity aktor, dla którego ubiegły rok był wyjątkowo płodny, wystąpił bowiem w "Heweliuszu", "Breslau", "Ministrantach", "Domu dobrym" i "Utracie równowagi". Co nie pozostaje bez znaczenia, został on zaangażowany do innej kultowej roli - Stanisława Wokulskiego w ekranizowanej przez Netfliksa "Lalce".



Jeśli chodzi zaś o postać Barbary, zagra ją Jaśmina Polak. To również wybór, wobec którego warto być optymistą - aktorka ta od wielu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim kinie. Ostatnie lata są dla niej zdecydowanie momentem większej (i słusznej) sławy - wystąpiła bowiem w "The Office PL", Odwilży", "Fucking Bornholm", "Sortowni", a ostatnio miała dość głośną rolę we "Wzgórzu psów", adaptacji twórczości Jakuba Żulczyka.

O czym opowiedzą nowe "Noce i dnie"? Oto oficjalny opis produkcji:

W czasie, kiedy Polski od dawna nie ma na mapie Europy, Barbara Ostrzeńska – dumna, lecz zubożała szlachcianka, dowiaduje się, że jej wielka miłość poślubia inną kobietę. Zdeterminowana, by uniknąć staropanieństwa, wychodzi za mąż za Bogumiła Niechcica, skromnego byłego powstańca i zarządcę ziemskiego. Jego spokój ducha i poczucie spełnienia, które daje mu praca, kontrastują z jej niespokojną naturą. W ciągu trzydziestu lat ukazanych na ekranie wspólnie budują życie na wsi, jednak tęsknota Barbary za namiętnością i utraconym statusem ściera się z codziennością. Rozczarowana życiem, ale jednocześnie poniekąd w nim spełniona, Barbara pozostaje nieustannym wyzwaniem – dla bliskich i dla siebie samej.

20.01.2026

