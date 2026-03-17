Użytkownicy wciąż są wściekli, że Prime Video skasowało swoje najlepsze sci-fi

Użytkownicy Prime Video wciąż nie mogą zapomnieć decydentom, że ci skasowali najlepszy (zadniem wielu) serial sci-fi tej platformy. I chętnie do niego wracają. Czy „Peryferal” faktycznie zasługuje na kontynuację?

Michał Jarecki
O „Peryferal” mówi się, że to jedna z najambitniejszych, a zarazem najbardziej niedocenionych produkcji science fiction ostatnich lat - widowisko, które próbowało połączyć filozoficzną refleksję nad technologią z sensacyjną narracją i estetyką futurystycznego thrillera.

Punkt wyjścia stanowi tu postać Flynne Fisher, młodej kobiety żyjącej na prowincji amerykańskich Appalachów, której codzienność ogranicza się do opieki nad rodziną i ucieczki w świat gier VR. Wszystko zmienia się w momencie, gdy otrzymuje ona do testów zaawansowany system, który - jak się okazuje - nie jest zwykłą symulacją, lecz bramą do alternatywnej przyszłości. Serial szybko przekształca się w wielowarstwową opowieść o manipulacji czasem, determinacji losu i konsekwencjach ingerencji w rzeczywistość.

Tytuł z 2022 r. spotkał się z dość ciepłym przyjęciem - większość recenzentów (79 proc.) uznało go za udany, natomiast publiczność była nastawiona... znacznie bardziej entuzjastycznie. Spośród tysięcy wystawionych serialowi ocen w serwisie Rotten Tomatoes, 85 proc. z nich jest pozytywnych. Tymczasem w IMDb widzimy naprawdę solidną średnią 7,5/10 przy 25 tys. ocen.

Peryferal - dlaczego science fiction od Prime Video nie doczekało się kontynuacji?

To właśnie konstrukcja świata przedstawionego była jednym z największych atutów produkcji. Krytycy często podkreślali, że „Peryferal” rozwija idee znane z twórczości Williama Gibsona - autora literackiego pierwowzoru - w sposób ambitny i momentami wręcz intelektualnie wymagający. Serial operuje równoległymi liniami czasowymi, alternatywnymi rzeczywistościami i pojęciem „stubów”, czyli odgałęzień czasowych, co nadaje mu gęstość narracyjną rzadko spotykaną w mainstreamowym science fiction. Jednocześnie jednak ta sama cecha bywała jego największą wadą - nadmiar wątków i złożoność konstrukcji często rozmywały rdzeń fabularny i utrudniały emocjonalne zaangażowanie sporego grona widzów.

Od strony realizacyjnej tytuł prezentował naprawdę wysoki poziom, a i obsadę się chwaliło (Chloë Grace Moretz jako Flynne nadawała historii emocjonalny ciężar, co wcale nie jest takie oczywiste w przypadku tej artystki). Krytycy chwalili również atmosferę, wizualną spójność i umiejętność budowania napięcia, choć zarzucali produkcji pewną narracyjną rozwlekłość i brak konsekwencji w tempie opowieści.

Tak czy siak - mimo pozytywnego odbioru, serial nie okazał się hitem. Nie był to typowy tytuł dla szerokiego grona odbiorców i nie miał szans nadążyć za najpopularniejszymi dziełami platformy. Jednocześnie zyskał lojalną grupę fanów, którzy widzieli w nim potencjał na nową, bardziej wymagającą odsłonę gatunku. I to właśnie oni nie mogą zapomnieć Amazonowi, że anulował projekt.

A wydarzyło się to dość niespodziewanie. Serial został początkowo przedłużony na kolejny sezon, by ostatecznie paść ofiarą szerszych zawirowań branżowych. Kluczowym czynnikiem okazały się strajki scenarzystów i aktorów w Hollywood, które znacząco opóźniły produkcję i zaburzyły harmonogramy platform streamingowych. W przypadku tak kosztownego projektu - pierwszy sezon miał budżet rzędu setek milionów dolarów - długie przestoje oznaczały realne straty finansowe.

Do tego dochodziły inne czynniki: niepewność co do oglądalności kolejnych sezonów, spadający wskaźnik powrotów widzów oraz potencjalnie rosnące koszty produkcji w stosunku do potencjalnych zysków. Nawet jeśli serial radził sobie przyzwoicie i trafiał do zestawień najchętniej oglądanych produkcji, nie osiągnął skali sukcesu, która uzasadniałaby dalsze inwestycje.

Nie dziwi zatem emocjonalność reakcji. W sieci do dziś wspomina się o zmarnowanym potencjale - tym bardziej, że wielu fanów postrzegało „Peryferal” jako coś, co dopiero się rozpędza, co nie zdążyło rozwinąć skrzydeł. To produkcja, która fascynuje pomysłami, imponuje skalą i wizją, ale jednocześnie zmaga się z problemem mniejszej przystępności. Zbyt małej, by nabić wyświetlenia i zadowolić „górę”. Szkoda.

Michał Jarecki
17.03.2026 17:57
Tagi: Prime VideoScience fiction
Najnowsze
17:23
Zwiastun Diuny 3 jest wspaniały. Nie mogę się doczekać filmu
Aktualizacja: 2026-03-17T17:23:58+01:00
16:00
Big Arch w Polsce. Cena, składniki i do kiedy trwa oferta
Aktualizacja: 2026-03-17T16:00:00+01:00
15:43
To najlepszy serial Prime Video. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-03-17T15:43:10+01:00
15:00
Banksy już nie jest anonimowy. Koniec tajemnicy, czas liczyć kasę
Aktualizacja: 2026-03-17T15:00:00+01:00
14:26
Tim Roth dołączył do Marvela z czystej złośliwości. I to nie jest żart
Aktualizacja: 2026-03-17T14:26:31+01:00
13:18
Kiedy premiera The Madison? To nowy serial ze świata Yellowstone
Aktualizacja: 2026-03-17T13:18:48+01:00
11:44
Twierdzisz, że Oscary nie mają znacznia? Użytkownicy HBO Max uważają inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T11:44:33+01:00
10:14
Pechowy przeciwnik Batmana. Żaden aktor nie chce wziąć tej roli
Aktualizacja: 2026-03-17T10:14:41+01:00
9:13
A jednak będzie 6. sezon Yellowstone. Choć nazywa się inaczej
Aktualizacja: 2026-03-17T09:13:15+01:00
19:45
Czy Miłość i śmierć jest na faktach? Straszliwa zbrodnia
Aktualizacja: 2026-03-16T19:45:00+01:00
16:21
Jedna bitwa po drugiej zgniotła Grzeszników. To była mocna walka
Aktualizacja: 2026-03-16T16:21:00+01:00
16:04
Ten rok będzie mocarny. Co zamiesza na Oscarach 2027?
Aktualizacja: 2026-03-16T16:04:00+01:00
15:11
Chalamet dostał zimny prysznic na Oscarach. To kara za arogancję
Aktualizacja: 2026-03-16T15:11:00+01:00
13:12
„Star Trek”: w jakiej kolejności oglądać seriale i filmy? I co z tym całym Kelvin Timeline?
Aktualizacja: 2026-03-16T13:12:49+01:00
13:07
Prowadzący Oscarów uderzył w czuły punkt. Chodzi o wyspę Epsteina
Aktualizacja: 2026-03-16T13:07:11+01:00
12:30
HBO Max pokazało nowości na marzec 2026. Trudno będzie się oderwać
Aktualizacja: 2026-03-16T12:30:00+01:00
11:21
Niesamowity występ podczas gali Oscarów. Patrzcie, jak buja
Aktualizacja: 2026-03-16T11:21:00+01:00
9:56
Kultowy serial science fiction wraca. Czekaliśmy ponad 20 lat
Aktualizacja: 2026-03-16T09:56:14+01:00
8:50
Polak, który dostał Oscara. Kim jest Maciek Szczerbowski?
Aktualizacja: 2026-03-16T08:50:16+01:00
4:13
Jedna bitwa po drugiej zgarnęła najważniejszego Oscara. A jak poszło jej konkurentom?
Aktualizacja: 2026-03-16T04:13:57+01:00
