REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu

Od premiery "Norymbergi" minęło już 45 dni. Dosłownie przed chwilą film w gwiazdorskiej obsadzie gościł więc na ekranach kin, a już będziemy mogli go obejrzeć na telewizorach. Produkcja szykuje się do debiutu online. Już jutro pojawi się na jednej z dostępnych w naszym kraju platform VOD. Gdzie ją obejrzeć?

Rafał Christ
norymberga vod premiera online tvp co obejrzeć
REKLAMA

"Norymberga" odsłania przed widzami kulisy jednego z najważniejszych (a właściwie najważniejszego) procesów XX wieku. Film przenosi nas do 1945 roku, kiedy to rozpoczyna się proces nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Główny oskarżony Herman Goring jest człowiekiem bezlitosnym, błyskotliwym i bardzo inteligentnym. Zdobycie obciążających go zeznań nie będzie łatwe. Dlatego młody psychiatra otrzymuje misję zbliżenia się do niego i uzyskania informacji bezsprzecznie dowodzących jego winy.

Twórcy "Norymbergi" nie próbują rekonstruować wydarzeń z sali sądowej. Wolą skupiać się na psychologicznej grze między głównymi bohaterami. Oczywiście, oparty na takiej formule thriller psychologiczny nie miałby sensu bez aktorów, potrafiących udźwignąć cały ciężar swoich ról. Z tego właśnie względu w filmie zobaczymy gwiazdorską obsadę. W Hermana Goringa wciela się Russell Crowe, a w psychiatrę Rami Malek.

REKLAMA

Norymberga - premiera filmu na VOD

O tym jak Russell Crowe i Rami Malek radzą sobie w swoich wymagających rolach do niedawna mogliśmy się przekonać tylko w kinach. Film wszedł na polskie ekrany 28 listopada. Dokładnie po 47 dniach po swojej premierze będzie dostępny na platformach VOD w naszym kraju. A właściwie należałoby powiedzieć, że będzie dostępny na PLATFORMIE VOD. Bo za chwilę będzie go legalnie można obejrzeć online tylko w jednym serwisie.

Do dystrybucji internetowej "Norymberga" trafi już jutro, 13 stycznia 2026 roku. Gdzie będziemy mogli ją obejrzeć? Właśnie okazało się, że film będzie dostępny na TVP VOD. Ale! Żeby go obejrzeć, przyjdzie użytkownikom serwisu obejrzeć. Nie pojawi się bowiem w modelu subskrypcyjnym, a zadebiutuje online jako produkcja premium, czyli odpłatnie.

Publiczny nadawca nie podaje na ten moment kwoty, jaką trzea będzie zapłacić za dostęp do "Norymbergi" na TVP VOD. Możemy jednak założyć, że będzie to ok. 30 zł. 28 zł kosztuje bowiem obejrzenie "Rocznicy", która na ekranach kin zadebiutowała tydzień przed filmem z Russellem Crowem i chwilę temu pojawiła się w serwisie.

Więcej o premierach VOD poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"NORYMBERGĘ" OBEJRZYSZ NA:
TVP VOD
NORYMBERGA
TVP VOD
REKLAMA
Rafał Christ
12.01.2026 14:33
Tagi: Co obejrzeć?ThrilleryTVP VOD
Najnowsze
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
11:47
Złote Globy 2026 to wstęp do Oscarów. Wiem, co będzie dalej
Aktualizacja: 2026-01-12T11:47:50+01:00
10:20
Sekretnego odcinka Stragner Things nie ma. Netflix pokazał piękne pożegnanie
Aktualizacja: 2026-01-12T10:20:17+01:00
9:45
Nikki Glaser wróciła na Złote Globy. Jej monolog jest mocarny
Aktualizacja: 2026-01-12T09:45:36+01:00
8:10
Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-01-12T08:10:51+01:00
14:10
Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP
Aktualizacja: 2026-01-11T14:10:00+01:00
13:11
Najbrutalniejszy film wojenny roku wreszcie na VOD. To czysta frajda
Aktualizacja: 2026-01-11T13:11:00+01:00
11:29
Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-11T11:29:00+01:00
10:20
Poruszająca historia, oscarowy aktor i kontrowersje. Nowość w HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-11T10:20:00+01:00
10:13
Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-11T10:13:54+01:00
9:13
Dlaczego Klangor porzucił rodzinę Wejmanów? Odpowiada twórca Kacper Wysocki
Aktualizacja: 2026-01-11T09:13:00+01:00
8:12
Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło
Aktualizacja: 2026-01-11T08:12:00+01:00
7:33
Nowy sezon thrillera szpiegowskiego jest bezbłędny. Lepszy od Bondów
Aktualizacja: 2026-01-11T07:33:00+01:00
6:11
Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
Aktualizacja: 2026-01-11T06:11:00+01:00
13:11
Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-10T13:11:00+01:00
12:11
Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
Aktualizacja: 2026-01-10T12:11:00+01:00
11:39
Czekacie na Avengers Doomsday? Pomyślcie o super-dzieciach
Aktualizacja: 2026-01-10T11:39:00+01:00
10:45
Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Wraca wybitny serial (i nie tylko)
Aktualizacja: 2026-01-10T10:45:00+01:00
9:54
Niemiecki film wojenny rozgramia użytkowników Prime Video. Lubią go coraz bardziej
Aktualizacja: 2026-01-10T09:54:00+01:00
9:01
Mało ci „Klangora”? Sprawdź coś, co nazywam „sezonem 1,5”
Aktualizacja: 2026-01-10T09:01:00+01:00
8:33
Użytkownicy Disney+, tak uwielbiacie sci-fi, to zobaczcie ten nowy film na platformie
Aktualizacja: 2026-01-10T08:33:00+01:00
7:15
Nowy Predator już w VOD. Gdzie obejrzeć Strefę zagrożenia
Aktualizacja: 2026-01-10T07:15:00+01:00
6:01
Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-10T06:01:00+01:00
20:32
Netflix zaszalał. Te nowości na weekend was rozgrzeją
Aktualizacja: 2026-01-09T20:32:00+01:00
19:51
Co się dzieje z Rafałem Weimanem z Klangora? Wyjaśniamy, dlaczego go nie ma
Aktualizacja: 2026-01-09T19:51:00+01:00
18:18
Profesor X powróci w Avengers Doomday. Ile razy już go żegnaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-09T18:18:00+01:00
18:04
Czarne lustro wraca na Netfliksa. Będzie 8. sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T18:04:27+01:00
16:13
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-09T16:13:00+01:00
15:43
Zaginione dzieci w sekcie Niebo. Czy ten wątek w serialu jest na faktach?
Aktualizacja: 2026-01-09T15:43:12+01:00
15:13
Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo
Aktualizacja: 2026-01-09T15:13:00+01:00
14:41
Liczyłem na Amadeusza, dostałem Amadeusa. Jestem rozczarowany
Aktualizacja: 2026-01-09T14:41:07+01:00
14:13
5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej
Aktualizacja: 2026-01-09T14:13:00+01:00
13:54
Polski (już nie) kandydat do Oscara wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2026-01-09T13:54:46+01:00
11:44
W kinach nikt nie chciał filmu oglądać. Na HBO Max jest hitem
Aktualizacja: 2026-01-09T11:44:20+01:00
10:30
Fani nie tracą nadziei na sekretny odcinek Stranger Things. Nowa data premiery
Aktualizacja: 2026-01-09T10:30:07+01:00
10:10
Zabójcza przyjaźń to sztos. Serial Netfliksa złapał mnie za gardło
Aktualizacja: 2026-01-09T10:10:05+01:00
9:58
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-01-09T09:58:23+01:00
8:15
Klangor 2 jest tak mocny, że wywraca na drugą stronę. Widziałem nowy sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T08:15:30+01:00
20:00
Fani jednego z najlepszych kryminałów HBO tego się nie spodziewali. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-01-08T20:00:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA