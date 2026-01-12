Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Od premiery "Norymbergi" minęło już 45 dni. Dosłownie przed chwilą film w gwiazdorskiej obsadzie gościł więc na ekranach kin, a już będziemy mogli go obejrzeć na telewizorach. Produkcja szykuje się do debiutu online. Już jutro pojawi się na jednej z dostępnych w naszym kraju platform VOD. Gdzie ją obejrzeć?
"Norymberga" odsłania przed widzami kulisy jednego z najważniejszych (a właściwie najważniejszego) procesów XX wieku. Film przenosi nas do 1945 roku, kiedy to rozpoczyna się proces nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Główny oskarżony Herman Goring jest człowiekiem bezlitosnym, błyskotliwym i bardzo inteligentnym. Zdobycie obciążających go zeznań nie będzie łatwe. Dlatego młody psychiatra otrzymuje misję zbliżenia się do niego i uzyskania informacji bezsprzecznie dowodzących jego winy.
Twórcy "Norymbergi" nie próbują rekonstruować wydarzeń z sali sądowej. Wolą skupiać się na psychologicznej grze między głównymi bohaterami. Oczywiście, oparty na takiej formule thriller psychologiczny nie miałby sensu bez aktorów, potrafiących udźwignąć cały ciężar swoich ról. Z tego właśnie względu w filmie zobaczymy gwiazdorską obsadę. W Hermana Goringa wciela się Russell Crowe, a w psychiatrę Rami Malek.
Norymberga - premiera filmu na VOD
O tym jak Russell Crowe i Rami Malek radzą sobie w swoich wymagających rolach do niedawna mogliśmy się przekonać tylko w kinach. Film wszedł na polskie ekrany 28 listopada. Dokładnie po 47 dniach po swojej premierze będzie dostępny na platformach VOD w naszym kraju. A właściwie należałoby powiedzieć, że będzie dostępny na PLATFORMIE VOD. Bo za chwilę będzie go legalnie można obejrzeć online tylko w jednym serwisie.
Do dystrybucji internetowej "Norymberga" trafi już jutro, 13 stycznia 2026 roku. Gdzie będziemy mogli ją obejrzeć? Właśnie okazało się, że film będzie dostępny na TVP VOD. Ale! Żeby go obejrzeć, przyjdzie użytkownikom serwisu obejrzeć. Nie pojawi się bowiem w modelu subskrypcyjnym, a zadebiutuje online jako produkcja premium, czyli odpłatnie.
Publiczny nadawca nie podaje na ten moment kwoty, jaką trzea będzie zapłacić za dostęp do "Norymbergi" na TVP VOD. Możemy jednak założyć, że będzie to ok. 30 zł. 28 zł kosztuje bowiem obejrzenie "Rocznicy", która na ekranach kin zadebiutowała tydzień przed filmem z Russellem Crowem i chwilę temu pojawiła się w serwisie.
