Polski (już nie) kandydat do Oscara wreszcie na VOD

Ładowanie...

"Franz Kafka" to opowieść o jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Agnieszka Holland podąża jego śladami, chcąc pokazać, jakim tak naprawdę był człowiekiem. Mało miejsca poświęca jego twórczości, bo bardziej interesują ją relacje z rodzicami (w szczególności z despotycznym ojcem), siostrą, kobietami i ogólnie światem. Buduje w ten sposób portret outsidera, twórcy osobnego, który wyprzedzał swe czasy i przez to wciąż inspiruje kolejne pokolenia.



"Franz Kafka" we wrześniu 2025 roku zadebiutował na festiwalach, a w październiku wszedł do regularnej kinowej dystrybucji. Nie wywołał tyle szumu co "Zielona granica" - poprzedni film Agnieszki Holland - ale zrobiło się o nim głośno. Został wybrany jako nasz kandydat do Oscara. Miał nas reprezentować w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Miał! Bo już wiadomo, że to się nie zdarzy.

REKLAMA

Franz Kafka - polski kandydat do Oscara na VOD

W grudniu Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała shortlistę tytułów zakwalifikowanych do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Próżno na niej szukać naszego kandydata. Po prostu: "Franza Kafki" na niej nie ma. Kolejny rok nie mamy więc co liczyć na statuetkę. Za to już teraz we własnym domu możemy sprawdzić, czy produkcja słusznie została odrzucona.

"Franz Kafka" właśnie pojawił się w dystrybucji online. Za dodatkową opłatą już można go obejrzeć na VOD. Dokładnie: na platformie CANAL+. Ile kosztuje dostęp do filmu Agnieszki Holland? Na ten moment za wypożyczenie produkcji na 48 godzin trzeba zapłacić niecałe 18 zł. Nie wiaodmo kiedy trafi do streamingu, żebyśmy mogli się z nim zapoznać w ramach subskrypcji.

REKLAMA

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o polskich filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 09.01.2026 13:54

Ładowanie...