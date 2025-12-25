Logo
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD

To jeden z tych filmów, które powinniśmy oglądać w kinach. Nie dało się, bo w Polsce "Urodzony rabuś" trafił na VOD. Stało się to własnie teraz, akurat kiedy produkcja rozgaszcza się na listach najlepszych tytułów 2025 roku. Rychło w czas.

Rafał Christ
urodzony rabuś kryminał co obejrzeć premiera vod
"Urodzony rabuś" jeszcze w październiku zadebiutował na ekranach amerykańskich kin. 9 grudnia trafił już na Paramount+, gdzie jest dostępny w ramach subskrypcji. U nas dopiero debiutuje na platformach VOD, żebyśmy mogli go obejrzeć za dodatkową opłatą. Chociaż tyle. Przecież już zdążyliśmy się naczytać zachwytów nad nowym dramatem kryminalnym Dereka Cianfrance'a, który przedstawia losy przestępcy obdarzonego charyzmą Channinga Tatuma.

Grany przez gwiazdora Jeffrey ukrywa się przed policją na dachu sklepu z zabawkami. Wymyśla sobie nową tożsamość, dzięki czemu nawiązuje romans z jedną z pracownic. W ten sposób prowadzi bardzo ryzykowną grę, podbijając serca krytyków. "Urodzony rabuś" cieszy się aktualnie 87 proc. pozytywnych recenzji. Może nie jest to najbardziej powalający wynik, ale na pewno wystarczający, żeby uznać go za jeden z najlepszych filmów 2025 roku. Co zresztą regularnie się dzieje.

"URODZONEGO RABUSIA" OBEJRZYSZ NA:
Cineman
URODZONY RABUŚ
Cineman
Urodzony rabuś - gdzie obejrzeć film online?

"Urodzony rabuś" nie jest na pewno "Jedną bitwą za drugą", która wygrywa praktycznie wszystkie rankingi najlepszych filmów 2025 roku. Ale chociażby taki "Time" umieścił go na szóstym miejscu swojego zestawienia. W opisie nazywa film słodko-gorzką komedią romantyczna, która próbuje zdefiniować czym jest współczesny kryzys męskości. W połączeniu z innymi tekstami na temat produkcji, przedstawiona przez Dereka Cianfrance'a opowieść jawi się jednocześnie jako zabawna i poruszająca.

Niespodzianki w tym nie ma. Derek Cianfrance nie wziął się przecież znikąd. To twórca dobrze znany kinomanom z "Blue Valentine" czy "Drugiego oblicza". W "Urodzonym rabusiu" stawia na bardziej komediowy ton. Cieszy więc, że w końcu i w Polsce możemy się przekonać, czy idzie mu to tak dobrze, jak wszyscy twierdzą.

W naszym kraju "Urodzony rabuś" zadebiutował właśnie dzisiaj - 25 grudnia. Kinomani mogą więc uznać to lekko spóźniony prezent gwiazdkowy i obejrzeć w przerwach od kolejnych spotkań z rodziną.

Rafał Christ
25.12.2025 10:39
Tagi: Co obejrzeć?Kryminały
