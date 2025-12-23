Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD

Nie dość, że to komedia fantasy, to jeszcze gra w niej Keanu Reeves. Jego przygody jako tytułowego "Anioła stróża" możecie już zobaczyć na VOD. Film trafił do dystrybucji internetowej prosto z kin. Gdzie go obejrzeć?

Rafał Christ
anioł stróż vod premiera online fantasy co obejrzeć
REKLAMA

W "Aniele stróżu" Keanu Reeves wciela się w anioła, który jest zmęczony swoim dotychczasowym zajęciem - zapobieganiem wypadkom spowodowanym korzystaniem z telefonu w trakcie jazdy. Chciałby jak bardziej szanowani koledzy po fachu zmieniać ludzkie życia. Choć przełożona nie chce się na to zgodzić, postanawia pokazać ledwo wiążącemu koniec z końcem magazynierowi, jak wyglądałoby jego życie, gdyby był bogaty. I wtedy coś idzie bardzo nie tak. Ale spokojnie! Nie tak jak myślicie.

"Anioł stróż" to nie jest kolejna komedia fantasy, która ma nas przekonywać, że pieniądze szczęścia nie dają. Wręcz przeciwnie. Gdy tylko Arj zamienia się miejscami ze swoim byłym pracodawcą, od razu wszystkie jego problemy znikają. I to nie on w miarę rozwoju akcji uczy się mniej materialistycznego podejścia do życia. To Jeff stopniowo odkrywa, że bogacze żyją tylko dzięki temu, że klasa robotnicza jeszcze nie rozerwała ich na strzępy (i to się może niedługo zmienić!).

REKLAMA

Anioł stróż - komedia fantasy już na VOD

"Anioł stróż" kusi nie tylko obietnicą rozrywki, która nie mydli ludziom oczu, ale też gwiazdorską obsadą. Prócz Keanu Reevesa na ekranie zobaczymy również Setha Rogena i Aziza Ansariego (jednocześnie scenarzystę i reżysera produkcji). Zaraz po premierze filmu krytycy bardzo ich wszystkich chwalili. 79 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się przecież znikąd.

Podobne zdanie o "Aniele stróżu" mają widzowie. Od zwykłych użytkowników Rotten Tomateos produkcja doczekała się aż 80 proc. pozytywnych opinii. Jak rzadko krytycy i publiczność zgadza się sobą. Czy słusznie wszyscy tak ten film chwalą? O tym możecie się już przekonać w zaciszu własnego domu.

Produkcja trafiła na ekrany polskich kin 31 października. Potrzebowała więc niecałych dwóch miesięcy, żeby trafić na VOD. Stało się to właśnie dzisiaj, 23 grudnia. Już teraz możecie ją obejrzeć na paru różnych platformach. Za dodatkową opłatą oczywiście. I to całkiem sporą. Z czasem cena dostępu będzie spadać.

"ANIOŁA STRÓŻA" OBEJRZYSZ NA:
Cineman
ANIOŁ STRÓŻ
Cineman
Rakuten TV
ANIOŁ STRÓŻ
Rakuten TV
Polsat Box Go
ANIOŁ STRÓŻ
Polsat Box Go
REKLAMA

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
23.12.2025 13:30
Tagi: Co obejrzeć?FantasyKeanu ReevesKomedie
Najnowsze
12:57
HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku
Aktualizacja: 2025-12-23T12:57:45+01:00
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
17:17
O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Aktualizacja: 2025-12-22T17:17:00+01:00
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
8:11
Aktor z filmu To: Rozdział 2 nie żyje. Miał 46 lat
Aktualizacja: 2025-12-22T08:11:37+01:00
16:35
Zawsze marzyłem o takim kinie szpiegowskim. HBO Max rozpieszcza
Aktualizacja: 2025-12-21T16:35:38+01:00
15:24
Avatar 3, czyli TOP 5 największych zbrodni Jamesa Camerona. Zgrzytam zębami
Aktualizacja: 2025-12-21T15:24:00+01:00
13:16
Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych
Aktualizacja: 2025-12-21T13:16:29+01:00
10:57
Jestem oczarowana świątecznymi nowościami w VOD. W końcu mam co oglądać
Aktualizacja: 2025-12-21T10:57:00+01:00
9:29
Twórca Leona zawodowca zaadaptował klasykę literatury. Jestem zaskoczony
Aktualizacja: 2025-12-21T09:29:00+01:00
8:47
Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
Aktualizacja: 2025-12-21T08:47:30+01:00
6:22
Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-21T06:22:00+01:00
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
14:10
Użytkownicy Disney+ szanują tradycję. Już oglądają ulubioną komedię Polaków
Aktualizacja: 2025-12-20T14:10:00+01:00
13:09
Ten film wojenny powinien lecieć w kinach. Ale w streamingu też ogląda się go jak Call of Duty
Aktualizacja: 2025-12-20T13:09:00+01:00
12:11
Widziałem nowego Spartakusa. Fani starego serialu, jesteście w domu
Aktualizacja: 2025-12-20T12:11:00+01:00
11:01
W nowym horrorze na Netfliksie nie przewidzisz, kto zginie pierwszy
Aktualizacja: 2025-12-20T11:01:00+01:00
10:01
HBO Max szykuje się do Świąt. Nowości serwisu są bezkonkurencyjne
Aktualizacja: 2025-12-20T10:01:00+01:00
9:08
Nowość sci-fi gotowa roznieść Prime Video. Użytkownicy czekali na to od dawna
Aktualizacja: 2025-12-20T09:08:00+01:00
8:06
O co chodzi z ogniem i popiołem w Avatarze 3? I o czym będzie kontynuacja?
Aktualizacja: 2025-12-20T08:06:00+01:00
7:04
Kevin sam w domu jest takim hitem, że ludzie płacą, by go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-12-20T07:04:00+01:00
19:01
O co chodzi w Wielkiej powodzi? Wyjaśniamy film i jego zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-19T19:01:00+01:00
17:19
Genialna rola w Wielkiej powodzi. Aktor rozbił bank już w Squid Game
Aktualizacja: 2025-12-19T17:19:00+01:00
16:01
Widziałem "Avatara z Temu". To prawdziwa perła złego kina
Aktualizacja: 2025-12-19T16:01:20+01:00
14:40
Love story w czasach apokalipsy. W Pluribusie nie chodzi (tylko) o satyrę na AI
Aktualizacja: 2025-12-19T14:40:56+01:00
13:53
Poszłam na Matę, spotkałam Fagatę. I to na scenie
Aktualizacja: 2025-12-19T13:53:28+01:00
13:07
Obejrzałem Wielką powódź Netfliksa i teraz boli mnie głowa. Było warto
Aktualizacja: 2025-12-19T13:07:46+01:00
12:05
Netflix przed świętami stawia na katastrofę. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-19T12:05:23+01:00
10:28
Najlepszy album Taco Hemingwaya od 10 lat. Raper zrzucił go w nocy
Aktualizacja: 2025-12-19T10:28:23+01:00
9:29
Szalony kryminał Netfliksa chwycił widzów za gardło. Mają obsesję
Aktualizacja: 2025-12-19T09:29:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA