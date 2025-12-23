Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD

Ładowanie...

W "Aniele stróżu" Keanu Reeves wciela się w anioła, który jest zmęczony swoim dotychczasowym zajęciem - zapobieganiem wypadkom spowodowanym korzystaniem z telefonu w trakcie jazdy. Chciałby jak bardziej szanowani koledzy po fachu zmieniać ludzkie życia. Choć przełożona nie chce się na to zgodzić, postanawia pokazać ledwo wiążącemu koniec z końcem magazynierowi, jak wyglądałoby jego życie, gdyby był bogaty. I wtedy coś idzie bardzo nie tak. Ale spokojnie! Nie tak jak myślicie.



"Anioł stróż" to nie jest kolejna komedia fantasy, która ma nas przekonywać, że pieniądze szczęścia nie dają. Wręcz przeciwnie. Gdy tylko Arj zamienia się miejscami ze swoim byłym pracodawcą, od razu wszystkie jego problemy znikają. I to nie on w miarę rozwoju akcji uczy się mniej materialistycznego podejścia do życia. To Jeff stopniowo odkrywa, że bogacze żyją tylko dzięki temu, że klasa robotnicza jeszcze nie rozerwała ich na strzępy (i to się może niedługo zmienić!).

Anioł stróż - komedia fantasy już na VOD

"Anioł stróż" kusi nie tylko obietnicą rozrywki, która nie mydli ludziom oczu, ale też gwiazdorską obsadą. Prócz Keanu Reevesa na ekranie zobaczymy również Setha Rogena i Aziza Ansariego (jednocześnie scenarzystę i reżysera produkcji). Zaraz po premierze filmu krytycy bardzo ich wszystkich chwalili. 79 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się przecież znikąd.

Podobne zdanie o "Aniele stróżu" mają widzowie. Od zwykłych użytkowników Rotten Tomateos produkcja doczekała się aż 80 proc. pozytywnych opinii. Jak rzadko krytycy i publiczność zgadza się sobą. Czy słusznie wszyscy tak ten film chwalą? O tym możecie się już przekonać w zaciszu własnego domu.

Produkcja trafiła na ekrany polskich kin 31 października. Potrzebowała więc niecałych dwóch miesięcy, żeby trafić na VOD. Stało się to właśnie dzisiaj, 23 grudnia. Już teraz możecie ją obejrzeć na paru różnych platformach. Za dodatkową opłatą oczywiście. I to całkiem sporą. Z czasem cena dostępu będzie spadać.

