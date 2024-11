29.11 to data premiery wersji papierowej. Ta cyfrowa będzie dostępna 1 grudnia 2024 roku. Jak podaje Nowa Fantastyka, to dlatego, iż między tymi datami obchodzone są imieniny autora, co uważam za wyborny żart.



Co więcej w najnowszym numerze Nowej Fantastyki ukaże się fragment powieści. Czasopismo w komentarzu napisało również, że planowano nie zdradzać tych informacji przed premierą najnowszego numeru, ale jeden z dystrybutorów ujawnił wcześniej te informacje.



Wzmiankowany numer (12/2024) Nowej Fantastyki trafi do sprzedaży już jutro, tj. 22 listopada 2024 roku.