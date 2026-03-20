Jeśli nie oglądasz nowego dreszczowca, przegrywasz życie. Tak mówią widzowie

Czy możesz się w ogóle nazywać fanem dreszczowców, jeśli nie oglądasz nowego serialu na Apple TV? W mediach społecznościowych widzowie twierdzą, że nie. Są zachwyceni 2. sezonem "O jedno cię proszę" ("The Last Thing He Told Me").

Rafał Christ
o jedno cię proszę dreszczowiec apple co obejrzeć opinie
"O jedno cię proszę" ("The Last Thing He Told Me") opowiada historię kobiety, której mąż zaginął w tajemniczych okolicznościach. Żeby go odnaleźć Hannah musi zbudować relację z nastoletnią przybraną córką. Nie dość, że nie jest to łatwe, to jeszcze w trakcie rozwoju akcji na jaw wychodzą kolejne rodzinne sekrety. Z tego właśnie względu nie mamy tu do czynienia ze zwykłym dramatem rodzinnym. To pełnoprawny thriller. Produkcja przykuwa widzów do ekranu i trzyma w napięciu przez wszystkie odcinki.

Tak przynajmniej uważają widzowie. Bo poklasku od krytyków "O jedno cię proszę" zdecydowanie nie miało. Na Rotten Tomatoes 1. sezon ma zaledwie 39 proc. pozytywnych recenzji. Stał się jednak tak ogromnym hitem Apple TV, że platforma postanowiła przedłużyć go o kolejny sezon. Nowa odsłona thrillera z Jennifer Garner zadebiutowała w serwisie 20 lutego. Od tamtej pory użytkownicy z niecierpliwością wyczekują nadchodzących odcinków.

O jedno cię proszę - opinie o 2. sezonie hitu Apple TV

Na Apple TV właśnie zadebiutował piąty z ośmiu odcinków 2. sezonu "O jedno cię proszę". Jesteśmy więc już za połową nowej odsłony dreszczowca, a widzowie niezmiennie go zachwalają. Twierdzą, że zaczął się z hukiem, a potem jest już tylko lepiej.

Nie jesteście gotowi, na to co skrywa w sobie 2. sezon "O jedno cię proszę"

Jeśli nie oglądacie "O jedno cię proszę" na Apple TV, przegrywacie życie. Serial 10/10

2. sezon "O jedno cię proszę". Apple TV nie chybia

- czytamy na X (dawny Twitter).

Czy 2. sezonowi "O jedno cię proszę" uda się utrzymać tak wysoki poziom do samego końca? O tym przekonamy się za parę tygodni. Bo Apple TV ma jeszcze do wyemitowania trzy odcinki, które będą pojawiać się na platformie w nadchodzące piątki.

Rafał Christ
20.03.2026 19:12
