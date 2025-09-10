REKLAMA
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie

Wielki architekt uniwersum „Obecności” oraz znakomity reżyser - James Wan - może wkrótce porzucić swój wieloletni projekt. Rozchodzi się, rzecz jasna, o pieniądze. Co więcej, mimo rzekomych zakulisowych konfliktów, „Obecność” i tak powróci - w nowym wydaniu.

Michał Jarecki
obecność serial nowa część uniwersum james wan
W miniony weekend swoją premierę miała „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” - horror, który zaliczył potężny start na poziomie 194 mln dol. na całym świecie. To nowy rekord w kategorii najlepszego globalnego otwarcia dla horroru... w historii kina. Silą rzeczy, obraz zaliczył również najwyższy wynik premierowego box office spośród wszystkich produkcji z cyklu. Dzięki temu tytułowi tegoroczne wpływy z kina grozy przekroczyły już miliard dolarów, potwierdzając jego doskonałą kondycję i popularność. Horror ma się znakomicie!

Choć wieści są budujące, za kulisami rozgrywa się właśnie konflikt, który może zaważyć na przyszłości franczyzy. Wspomniany James Wan, reżyser dwóch pierwszych filmów z serii i producent wszystkich obrazów z uniwersum, ma prowadzić właśnie bardzo napięte negocjacje z Warner Bros. dotyczące jego dalszej roli w tym świecie. Jak donosi „Puck News”, zgodnie z obowiązującą umową nazwisko Wana jako producenta musi pojawiać się w napisach końcowych, a sam zainteresowany ma otrzymywać za to wynagrodzenie - zarówno przy kolejnych filmach, jak i planowanym serialu. Sukces „Ostatniego namaszczenia” sprawił jednak, że filmowiec zaczął się domagać korzystniejszych warunków finansowych.

Obecność: James Wan kontra Warner Bros

Początkowo artysta zażądał aż 50 proc. udziału w przyszłych produkcjach; później zredukował żądania do 25 proc. przy następnym filmie i 50 proc. przy kolejnych. Warner Bros. pozostało nieugięte - według Richarda Brenera z New Line, wkład Wana w nowe produkcje w ostatnich latach był dość ograniczony. Jeśli zaś nie wypełni on minimalnych obowiązków producenckich, studio może nawet spróbować całkowicie odsunąć go od franczyzy (co nie byłoby jednak zbyt mądrym ruchem).

Tak czy inaczej, spór rodzi pytania o to, jak istotną rolę James Wan pełni dziś w uniwersum „Obecności”. Źródła związane ze studiem twierdzą, że jego udział nie jest już kluczowy, jednak rozmówcy „Pucka” utrzymują, że to właśnie Wan pozostaje strażnikiem mitologii, która zapewniła filmom taką popularność.

Póki co wiemy, że studio pracuje nad prequelem „Obecności” - produkcja powstanie z Wanem albo bez niego. Warto pamiętać, że na pojawienie się Warrenów (a przynajmniej ich wersji portretowanych przez Verę Farmigę i Patricka Wilsona) nie ma co liczyć.

Obecność: serial. Nowe informacje od HBO Max

Co zaś się tyczy zapowiedzianego w 2023 r. serialu - temat odżył. Wiemy już, że platforma HBO Max powierzyła Nancy Won („Sunny”) napisanie scenariusza, a także funkcję producentki wykonawczej oraz showrunnerki. W zespole scenarzystów znaleźli się także Peter Cameron i Cameron Squires, którzy pracowali m.in. przy „WandaVision”. Wstępne prace nad projektem rozpoczęły się kilka lat temu, lecz do tej pory szczędzono nam informacji o postępach. Teraz wszystko wskazuje na to, że platforma przyspiesza realizację - sukces „Ostatniego namaszczenia” udowodnił przecież, że widzowie wciąż spragnieni są opowieści z tego mrocznego świata.

Na razie nie ogłoszono daty premiery serialowej „Obecności”, ale skoro wyznaczono już showrunnerkę, to od tej pory powinniśmy otrzymywać nowe wieści w miarę regularnie.

Raport „Variety” nie zdradza szczegółów fabuły, wiadomo jednak, że serial ma w jakiś sposób kontynuować historię z filmów. Może okazać się właśnie prequelem, skupiającym się na innych sprawach badanych przez młodszych Warrenów, albo bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z „Ostatniego namaszczenia” - z Judy Warren na pierwszym planie. Niezależnie od obranego kierunku, trzeba przyznać, że HBO Max zgromadziło naprawdę solidny zespół twórców, który otworzy nowy rozdział historii marki. Nancy Won pracowała wcześniej m.in. przy „Supernatural”, „Jericho” i „Marvel’s Jessica Jones”, zaś Cameron i Squires tworzyli scenariusze do „WandaVision” i „Agatha All Along”.

Michał Jarecki
10.09.2025 11:23
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
