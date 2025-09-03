REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?

„Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” to ostatni rozdział filmowego cyklu poświęconego bataliom Lorraine i Eda Warrenów z siłami nieczystymi. Michael Chaves, który po „dwójce” przejął reżyserię od Jamesa Wana, tym razem postanowił wrócić do korzeni serii - fabularnie i stylistycznie. W efekcie otrzymaliśmy obraz lepszy od poprzedniego („Na rozkaz diabła”, 2021), ale i tak stanowiący skromną namiastkę tego, co serwował nam w ubiegłej dekadzie mistrz. 

Michał Jarecki
OCENA :
6/10
obecność 4 recenzja opinie
REKLAMA

„Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” to w istocie pożegnanie z filmowymi Warrenami. Od pierwszych do ostatnich scen narracja zdaje się potwierdzać słowa Jamesa Wana, który pozostaje producentem i „ojcem” całego uniwersum: w ostatnich wywiadach filmowiec stwierdził, że nie planuje powrotu do cyklu, a już z całą pewnością zamierza sobie zrobić od niego długą przerwę. Co więcej, sami Vera Farmiga i Patrick Wilson - wcielający się w Lorraine i Eda - podkreślili, że „po czwórce” nie wrócą już do tych postaci. Fani muszą zatem pogodzić się z zamknięciem tego rozdziału, niewykluczone jednak, że za jakiś czas znów poczujemy „Obecność”, która tym razem postawi w centrum Judy, czyli córkę naszych pogromców duchów. Dziewczyna - wraz ze swym przyszłym mężem, Tonym - odgrywa zresztą istotną rolę w nowym filmie.

Nowa sprawa Warrenów dotyczy rodziny Smurlów z Pensylwanii oraz nawiedzeń, które zaczęły nękać ich dom w 1986 r. Wieloosobowa familia (osiem osób i pies pod jednym dachem) tworzą wspólnotę gwarną i chaotyczną, ale i pełną miłości. Skromna, acz pełna radości codzienność Smurlów przekształca się w przepełniony strachem i rozpaczą chaos za sprawa złowrogiej, nadnaturalnej siły, która - jak się okazuje - jest w jakiś sposób powiązana właśnie z Warrenami.

Poza tym produkcja poświęca sporo czasu samym Warrenom - i bardzo dobrze, bo to oni są sercem cyklu, a skupiające się na ich życiu prywatnym fragmenty scenariusza to najlepsze, co obraz ma do zaoferowania. I tak na przykład prześledzimy jedną z pierwszych spraw małżeństwa w latach 60. oraz przyjście na świat ich córki, która odziedziczy unikalne zdolności matki. W „Ostatnim namaszczeniu” dziewczyna staje zresztą do walki z demonami - ramię w ramię z rodzicami i ze wsparciem narzeczonego.

REKLAMA

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu

Myślę, że najwięksi fani serii będą zadowoleni: Chaves postanowił bowiem przywrócić ją na „właściwe” (to znaczy: bliższe oryginałom Wana) tory - dramat sądowy i opętany morderca z poprzedniej części to coś, co nie przypadło widowni do gustu. A zatem wracamy do korzeni: dom i zwyczajna rodzina prześladowana przez nadnaturalne siły. Ludzie, którym zaczynamy współczuć, z którymi łatwo nam empatyzować - chcemy. by ktoś im pomógł. Zaczynamy przejmować się ich losem. To jeden z elementów stanowiących o sile „jedynki” i „dwójki” - dobrze rozegrany i tym razem.

Poza tym obraz na pewno ucieszy swoich wieloletnich miłośników również dzięki kilku całkiem skutecznym scenom grozy w duchu oryginału. Niestety, nie wydaje mi się, by któraś z nich specjalnie się wyróżniała czy zapadała w pamięć. Nowa „Obecność” szczuje starymi, sprawdzonymi trickami: jumpscare’y, wykrzywione w nieludzkich uśmiechach potworne twarze, pełzanie po suficie. Kreatywności czy powiewu świeżości nie uświadczono, ale wiem, że miłośnicy straszaków o nawiedzeniach właśnie tego oczekują.

Zawiodą się natomiast wszyscy ci, którzy mają nadzieję na skrupulatnie budowaną atmosferę gęstego, dusznego niepokoju, zaskoczenia, nieprzewidywalność. Na obrazy, które wrzynają się w mózg. Chaves wybrał to, co sprawdzone i pewne. Jego „Obecność” jest bezpieczna, zachowawcza - ale i pięknie hołdująca pracy Wana. Domyślam się, że podobnych hołdów oczekuje się od finału tego typu sagi. Ja najbardziej polubiłem wykorzystanie luster (w filmie jest ich sporo) oraz umiejętne wykorzystanie dźwięku i oświetlenia do podbicia napięcia i poczucia niepewności w sekwencjach grozy. Jak mówiłem: bez rewolucji, ale momentami film wspina się na audiowizualne wyżyny.

Antagonista? Cóż, jest niewątpliwie groźny, ale nie otrzymujemy zbyt wielu wyjaśnień na jego temat. Przeciwnie: sporo tu niedopowiedzeń, co w tym wypadku nie działa na korzyść fabuły.

„Obecność 4: Ostatnie namaszczenie” sprawdza się za to jako film pożegnalny.

Pojawia się tu wiele znajomych twarzy z innych odsłon uniwersum; są mrugnięcia okiem, nawiązania, ukłony. Tu uspokoję: nie, reżyser nie zafundował nam festiwalu nachalnego fanserwisu i cameo, to nie „Gwiezdne wojny” Dave’a Filoniego. Poza kilkoma fajnymi momentami napisanymi z myślą o fanach, całość jest samodzielna, stoi na własnych nogach, a i osoby, które nie widziały innych filmów z serii, powinny się tu odnaleźć. 

Szkoda, że kilka wątków zdaje się być wetkniętych w film bez głębszego zastanowienia - do niczego nie prowadzą, nic z nich nie wynika, na nic nie mają większego wpływu (na przykład finał drogi ks. Gordona okazuje się bardzo rozczarowujący). Całość zmusza nas też nader często do zawieszenia racjonalności: jasne, to horror o duchach, ale i od takich produkcji oczekujemy pewnej dozy wiarygodności i logiki w ramach świata przedstawionego. Chaves ma z tym problem: jego historia działa najlepiej wtedy, gdy nie skupiamy się zanadto na szczegółach.

Poza tym „Obecność 4” to - raz jeszcze - straszak bez nadmiernych pretensji; generyczny zlepek cenionych tradycji gatunku, a przy okazji spora dawka nostalgii doprawiona posypką z cytatów i odniesień. Przepis na seans raczej przewidywalny, ale uczciwy, rozrywkowy, a momentami nawet poruszający. Słowem: mogło być lepiej, ale wstydu nie ma. 

Obecność 4: w kinach od 5 września.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
03.09.2025 18:06
Tagi: HorroryObecność
Najnowsze
18:06
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie - recenzja filmu. Czy to godne zakończenie cyklu?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:06:53+02:00
16:31
Rodzinka.pl ma nową czołówkę. Co się zmieniło?
Aktualizacja: 2025-09-03T16:31:00+02:00
15:50
Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji
Aktualizacja: 2025-09-03T15:50:53+02:00
14:41
Widziałam serial TVP, który miał być następcą Rancza
Aktualizacja: 2025-09-03T14:41:04+02:00
14:13
Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-03T14:13:37+02:00
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
18:21
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy
Aktualizacja: 2025-09-01T18:21:00+02:00
17:13
Paragony grozy nie nad morzem, a na Wawelu. Czy naprawdę jest tak źle?
Aktualizacja: 2025-09-01T17:13:00+02:00
16:21
The Floor: kiedy nowy sezon? Będzie więcej odcinków
Aktualizacja: 2025-09-01T16:21:00+02:00
15:01
Festiwal ZORZA 2025 w Katowicach – relacja z finałowego weekendu
Aktualizacja: 2025-09-01T15:01:00+02:00
14:56
W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat
Aktualizacja: 2025-09-01T14:56:51+02:00
14:04
Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:32+02:00
12:18
Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły
Aktualizacja: 2025-09-01T12:18:49+02:00
12:00
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-09-01T12:00:55+02:00
11:53
Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-01T11:53:04+02:00
10:36
Harry Potter 8 nie powstanie. Powodem jest poważny konflikt
Aktualizacja: 2025-09-01T10:36:42+02:00
9:00
HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie
Aktualizacja: 2025-09-01T09:00:45+02:00
4:33
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-01T04:33:00+02:00
15:03
Nowy true crime w Disney+ przyprawił mnie o dreszcze
Aktualizacja: 2025-08-31T15:03:00+02:00
14:05
Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?
Aktualizacja: 2025-08-31T14:05:00+02:00
12:12
Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T12:12:00+02:00
11:22
The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?
Aktualizacja: 2025-08-31T11:22:00+02:00
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA