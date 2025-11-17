Obecność 4 lada chwila w HBO Max. Horror leci jeszcze w kinach

Ładowanie...

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" to domyślnie finałowy film z serii. Wiemy jednak, że była to ostatnia produkcja, ale z udziałem Very Farmigi i Patricka Wilsona wcielających się w Warrenów. Trwają już pierwsze prace nad prequelem, a zatem wiele wskazuje na to, że poznamy ich młodsze wersje, rzecz jasna zagrane przez innych aktorów. Póki co pozostaje cieszyć się tym co jest, a raczej tym, co zaraz będzie można obejrzeć w domu.

REKLAMA

Obecność 4 wkrótce w streamingu. Znamy datę premiery

Lorraine (Farmiga) i Eda (Wilson) zastajemy, gdy ich kariera osób publicznych zajmujących się demonologią chyli się ku końcowi. Sami Warrenowie preferują już raczej akademickie wykłady, aniżeli wyczerpujące rytuały. Sytuacja się nieco skomplikuje, gdy Judy (Mia Tomlinson) zaczyna coraz intensywniej doświadczać daru podobnego do posiadanego przez swoją matkę, a rodzina Smurlów z Pensylwanii stanie się celem demona.

Chyba mało kto się spodziewał, że "Ostatnie namaszczenie" osiągnie aż taki sukces. Trzecia część nie prognozowała, że da się poprawić obniżoną jakość, a tymczasem finałowy film okazał się zupełnie znośnym, dość nostalgicznym pożegnaniem z Warrenami. Najbardziej zaskakującym faktem okazały się jednak zarobki - podczas gdy pierwsze części wykręciły nieco ponad 300 mln w box office, trzecia odsłona "spadła" pod tym względem o niemal 100 milionów, "Obecność 4" na ten moment zarobiła ok. 495 milionów, co sytuuje ją jako jeden z najbardziej kasowych horrorów roku oraz w historii kina.

Nic dziwnego, że ten film stał się łakomym kąskiem dla streamingu. Biorąc pod uwagę nadzór Warner Bros nad produkcją, było jasne, że horror trafi wkrótce do HBO Max. Dziś wiemy, kiedy dokładnie. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" będzie można oglądać w serwisie od 21 listopada. To termin dość bliski dacie premiery - film Michaela Chavesa trafił na duży ekran niedawno, bowiem na początku września (w pojedynczych polskich kinach wciąż jest grany).

Horror ze słynnej serii okazał się niespodziewaną żyłą złota, a jego streamingowy kierunek to naturalna kolej rzeczy: podobną drogę przeszły inne produkcje z patronatem Warner Bros., takie jak "Zniknięcia" czy "Grzesznicy". Wkrótce okaże się, czy czwarta część "Obecności" podbije serca subskrybentów HBO Max równie mocno, co widzów na całym świecie.

Obecność 4 - obsada

Vera Farmiga jako Lorraine Warren

jako Lorraine Warren Patrick Wilson jako Ed Warren

jako Ed Warren Mia Tomlinson jako Judy Warren

jako Judy Warren Ben Hardy jako Tony Spera

jako Tony Spera Steve Coulter jako ojciec Gordon

jako ojciec Gordon Rebecca Calder jako Janet Smurl

jako Janet Smurl Elliot Cowan jako Jack Smurl

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" od 21 listopada będzie dostępne do obejrzenia w HBO Max.

OBECNOŚĆ 4: OSTATNIE NAMASZCZENIE HBO Max HBO Max

REKLAMA

Więcej o produkcjach dostępnych na HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 17.11.2025 09:29

Ładowanie...