"Borderlands": film już zmierza na VOD. Jest data

„Borderlands” to wielki powrót klątwy ciążącej na adaptacjach gier video - to film tak zły, że bliżej mu do produkcji Uwe Bolla niż, dajmy na to, fatalnego „Uncharted” z 2022 r. Wielka szkoda, bo oryginały to naprawdę świetne gry; szkoda też obsady i samej wizji. Niestety, ostatecznie nie działa tu zupełnie nic, a całość jest obrazą dla każdego widza, nie tylko dla miłośników tych FPS-ów.



Miażdżące oceny od krytyków i widzów to jedno - za nimi poszła również fatalna frekwencja w kinach. Tym samym „Borderlands”, wzorem innych wtop, lada moment trafi na rynek cyfrowy, czyli do zagranicznych serwisów VOD. A niedługo później, siłą rzeczy, również do tych polskich.