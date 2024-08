Marvel w końcu spełni marzenia fanów Spider-Mana? Tego castingu widzowie domagają się od dawna

Doniesienia o tym, że Sydney Sweeney miała otrzymać propozycję zagrania Black Cat w "Spider-Manie 4" wyszły od informatora, ukrywającego się pod nickiem My Time To Shine Hello. Dla Marvela taki casting z pewnością byłby strzałem w dziesiątkę, przyciągając do kin sporą rzeszę widzów. Na plotkę należy jednak brać poprawkę.