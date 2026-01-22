Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona

Ładowanie...

Kilka tygodni temu doszło do jednego z najgłośniejszych skasowań serialu Netfliksa. Mowa rzecz jasna o "Rekrutach", rozgrywającej się w wojskowym środowisku historii, której głównym bohaterem jest młody, homoseksualny mężczyzna. Produkcja ta wzbudziła spore emocje i zainteresowała sobą nawet przedstawicieli administracji USA, którzy otwarcie krytykowali serial. Teraz to grona odrzuconych przez platformę - choć zdecydowanie nie z takich samych powodów - dołączył inny tytuł, który ostatnio był na topie.

Netflix odrzuca Odrzuconych. Już po pierwszym sezonie

"Odrzuceni" to oparty na westernowej stylistyce, rozgrywający się w połowie XIX wieku serial, którego bohaterkami są dwie rodziny. Na ich czele stoją dwie silne kobiety - Fiona Nolan (Lena Headey) i Constance Van Ness (Gillian Anderson). Obie są na różnych pozycjach społecznych i toczą ze sobą bezwzględną walkę. Druga z nich zamierza bowiem położyć rękę na okolicznych terenach, w tym na domu pierwszej. Tajemnicza śmierć sprawia, że spór się zaognia.

Jeśli fani liczyli na to, że pozostaną w tym świecie oraz z jego bohaterami nieco dłużej, mamy rozczarowującą wiadomość. Deadline informuje, że Netflix zadecydował o niekontynuowaniu "Odrzuconych", a więc stało się jasne - drugi sezon serialu nie powstanie. Zgodnie z przytoczonymi przez portal danymi, produkcja ta przez pierwsze dwa tygodnie była w TOP 10 najchętniej oglądanych anglojęzycznych produkcji, jednak szybko zanotowała znaczący spadek - z pierwotnych wyników 7,4-7,6 mln wyświetleń, potem zanotowano zaledwie 4,8 mln.

Nie bez znaczenia może być również to, że "Odrzuceni" stali się nieco osieroconym, gorącym kartoflem, gdy Kurt Sutter, twórca serialu odszedł z funkcji showrunnera kilka tygodni przed zakończeniem zdjęć. Jak się okazuje, "Odrzuceni" to nie jedyny tytuł, który został właśnie skasowany przez Netfliksa - podobny los spotkał również cieszący się nienajgorszymi opiniami serial komediowy "The Vince Staples Show", w którym raper Vince Staples wcielał się w fikcyjną wersję samego siebie. Usunięcie obu tytułów to kolejny sygnał, że nawet, gdy serial ma dobrą prasę, nie oznacza to, że jest bezpieczny.

Adam Kudyba 22.01.2026 12:03

