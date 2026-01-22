REKLAMA
Netflix anulował głośny serial. Gillian Anderson odrzucona

Popularność, choć jest ważna, nie zawsze oznacza sukcesu. Tyczy się to również seriali na platformach streamingowych, Mogą być oglądane przez wielu, ale przy spadku wyników decydenci nierzadko postanawiają nie przedłużać ich na kolejne sezony. Ten los właśnie spotkał jeden z głośniejszych seriali, jakie ostatnio pojawiły się na Netfliksie.

odrzuceni serial netflix skasowany
Kilka tygodni temu doszło do jednego z najgłośniejszych skasowań serialu Netfliksa. Mowa rzecz jasna o "Rekrutach", rozgrywającej się w wojskowym środowisku historii, której głównym bohaterem jest młody, homoseksualny mężczyzna. Produkcja ta wzbudziła spore emocje i zainteresowała sobą nawet przedstawicieli administracji USA, którzy otwarcie krytykowali serial. Teraz to grona odrzuconych przez platformę - choć zdecydowanie nie z takich samych powodów - dołączył inny tytuł, który ostatnio był na topie.

Netflix odrzuca Odrzuconych. Już po pierwszym sezonie

"Odrzuceni" to oparty na westernowej stylistyce, rozgrywający się w połowie XIX wieku serial, którego bohaterkami są dwie rodziny. Na ich czele stoją dwie silne kobiety - Fiona Nolan (Lena Headey) i Constance Van Ness (Gillian Anderson). Obie są na różnych pozycjach społecznych i toczą ze sobą bezwzględną walkę. Druga z nich zamierza bowiem położyć rękę na okolicznych terenach, w tym na domu pierwszej. Tajemnicza śmierć sprawia, że spór się zaognia.

Jeśli fani liczyli na to, że pozostaną w tym świecie oraz z jego bohaterami nieco dłużej, mamy rozczarowującą wiadomość. Deadline informuje, że Netflix zadecydował o niekontynuowaniu "Odrzuconych", a więc stało się jasne - drugi sezon serialu nie powstanie. Zgodnie z przytoczonymi przez portal danymi, produkcja ta przez pierwsze dwa tygodnie była w TOP 10 najchętniej oglądanych anglojęzycznych produkcji, jednak szybko zanotowała znaczący spadek - z pierwotnych wyników 7,4-7,6 mln wyświetleń, potem zanotowano zaledwie 4,8 mln.

Nie bez znaczenia może być również to, że "Odrzuceni" stali się nieco osieroconym, gorącym kartoflem, gdy Kurt Sutter, twórca serialu odszedł z funkcji showrunnera kilka tygodni przed zakończeniem zdjęć. Jak się okazuje, "Odrzuceni" to nie jedyny tytuł, który został właśnie skasowany przez Netfliksa - podobny los spotkał również cieszący się nienajgorszymi opiniami serial komediowy "The Vince Staples Show", w którym raper Vince Staples wcielał się w fikcyjną wersję samego siebie. Usunięcie obu tytułów to kolejny sygnał, że nawet, gdy serial ma dobrą prasę, nie oznacza to, że jest bezpieczny.

22.01.2026 12:03
Tagi: Gillian AndersonLena HeadeySeriale NetflixWestern
