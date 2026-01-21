REKLAMA
Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach

Netflix zapowiedział polskie produkcje na 2026 r. - najciekawsza z nich, „Ołowiane dzieci”, właśnie doczekała się pierwszego zwiastuna. Produkcja opowie prawdziwą historię dramatu lokalnej społeczności Śląska sprzed kilkudziesięciu lat. 

Michał Jarecki
„Ołowiane dzieci” to sześcioodcinkowy serial Netfliksa inspirowany prawdziwą tragedią, która wstrząsnęła Śląskiem w dobie komunistycznego reżimu. Mocno osadzona w śląskiej tożsamości opowieść o sile jednostki z Joanną Kulig w głównej roli dostała właśnie pierwszy, znakomity zwiastun. Fakty, na których bazuje fabuła tytułu, przybliżam tutaj.

Ołowiane dzieci - zwiastun serialu Netfliksa

Trailer zapowiada produkcję skupioną na młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król (prawdziwa postać portretowana przez Joannę Kulig), która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu. Serial ma na celu ukazać odwagę, determinację i nadzieję jednej kobiety, której działania stają się iskrą zmian dla całej społeczności.

Widzowie mogą też liczyć na bezbłędne odtworzenie realiów epoki i nostalgiczną podróż do lat 70. Nacieszymy oczy ogromem charakterystycznych elementów tamtego okresu: od rekonstrukcji realiów tamtych lat, wielu śląskich lokacji (Katowic, Zabrza, Gliwic czy Bytomia), po emocjonalny ton.

Ołowiane dzieci - kiedy premiera serialu? Obsada

Za reżyserię serii odpowiada Maciej Pieprzyca - twórca opiera się na scenariuszu Jakuba Korolczuka. W obsadzie - poza Kulig - są też Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, Sebastian Pawlak i Julia Polaczek.

Serial (wszystkie sześć odcinków) trafi do oferty Netfliksa już 11 lutego 2026 r.

