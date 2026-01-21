Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach

Ładowanie...

„Ołowiane dzieci” to sześcioodcinkowy serial Netfliksa inspirowany prawdziwą tragedią, która wstrząsnęła Śląskiem w dobie komunistycznego reżimu. Mocno osadzona w śląskiej tożsamości opowieść o sile jednostki z Joanną Kulig w głównej roli dostała właśnie pierwszy, znakomity zwiastun. Fakty, na których bazuje fabuła tytułu, przybliżam tutaj.

REKLAMA

Ołowiane dzieci - zwiastun serialu Netfliksa

Trailer zapowiada produkcję skupioną na młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król (prawdziwa postać portretowana przez Joannę Kulig), która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu. Serial ma na celu ukazać odwagę, determinację i nadzieję jednej kobiety, której działania stają się iskrą zmian dla całej społeczności.



Widzowie mogą też liczyć na bezbłędne odtworzenie realiów epoki i nostalgiczną podróż do lat 70. Nacieszymy oczy ogromem charakterystycznych elementów tamtego okresu: od rekonstrukcji realiów tamtych lat, wielu śląskich lokacji (Katowic, Zabrza, Gliwic czy Bytomia), po emocjonalny ton.

Ołowiane dzieci - kiedy premiera serialu? Obsada

Za reżyserię serii odpowiada Maciej Pieprzyca - twórca opiera się na scenariuszu Jakuba Korolczuka. W obsadzie - poza Kulig - są też Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, Sebastian Pawlak i Julia Polaczek.



Serial (wszystkie sześć odcinków) trafi do oferty Netfliksa już 11 lutego 2026 r.

Jest tego więcej

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 21.01.2026 09:57

Ładowanie...