Obłędny zwiastun Ołowianych dzieci Netfliksa. Mrozi krew w żyłach
Netflix zapowiedział polskie produkcje na 2026 r. - najciekawsza z nich, „Ołowiane dzieci”, właśnie doczekała się pierwszego zwiastuna. Produkcja opowie prawdziwą historię dramatu lokalnej społeczności Śląska sprzed kilkudziesięciu lat.
„Ołowiane dzieci” to sześcioodcinkowy serial Netfliksa inspirowany prawdziwą tragedią, która wstrząsnęła Śląskiem w dobie komunistycznego reżimu. Mocno osadzona w śląskiej tożsamości opowieść o sile jednostki z Joanną Kulig w głównej roli dostała właśnie pierwszy, znakomity zwiastun. Fakty, na których bazuje fabuła tytułu, przybliżam tutaj.
Ołowiane dzieci - zwiastun serialu Netfliksa
Trailer zapowiada produkcję skupioną na młodej lekarce, Jolancie Wadowskiej-Król (prawdziwa postać portretowana przez Joannę Kulig), która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice chorują na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Podejmując walkę o ich zdrowie, musi stawić czoła komunistycznemu aparatowi państwowemu. Serial ma na celu ukazać odwagę, determinację i nadzieję jednej kobiety, której działania stają się iskrą zmian dla całej społeczności.
Widzowie mogą też liczyć na bezbłędne odtworzenie realiów epoki i nostalgiczną podróż do lat 70. Nacieszymy oczy ogromem charakterystycznych elementów tamtego okresu: od rekonstrukcji realiów tamtych lat, wielu śląskich lokacji (Katowic, Zabrza, Gliwic czy Bytomia), po emocjonalny ton.
Ołowiane dzieci - kiedy premiera serialu? Obsada
Za reżyserię serii odpowiada Maciej Pieprzyca - twórca opiera się na scenariuszu Jakuba Korolczuka. W obsadzie - poza Kulig - są też Agata Kulesza, Kinga Preis, Michał Żurawski, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski, Sebastian Pawlak i Julia Polaczek.
Serial (wszystkie sześć odcinków) trafi do oferty Netfliksa już 11 lutego 2026 r.
Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google
Czytaj więcej:
- Zazdroszczę, że dopiero zobaczycie ten serial Apple TV. Jest oszałamiający
- Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu
- Widzowie Prime Video oszaleli na punkcie filmu katastroficznego. Wiem dlaczego
- Jajo pojawił się już w Grze o tron. Kim jest giermek z Rycerza Siedmiu Królestw?
- Najbardziej bezczelny film wojenny XXI wieku robi dywersję na Netfliksie