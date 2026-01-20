REKLAMA
Od boskiego fantasy Prime Video się nie oderwiecie. To adaptacja globalnego fenomenu

To fantasy już jest globalnym fenomenem. Stąd właśnie bierze się pewność, że użytkownicy Prime Video od "Lore Olympus" się nie oderwą. Produkcja bez wątpienia zawładnie ich wyobraźnią.

Rafał Christ
lore olympus fantasy co obejrzeć amazon prime video premiera
Użytkownicy Prime Video uwielbiają fantasy. Do tej pory nie mogą się przecież otrząsnąć po skasowaniu "Koła czasu". Platforma Amazona jest jednak nieugięta i nie zamierza wracać do adaptacji prozy Roberta Jordana. Zamiast tego ciągle mnoży ofertę skierowaną do fanów gatunku, szukając inspiracji gdzie tylko może. Tym razem sięga po komiks, który stał się internetową sensacją.

Na Webtoon (internetowa platforma do czytania i publikowania komiksów) "Lore Olympus" zachwyciło już ponad 1,8 mld czytelników na całym świecie. Teraz Amazon MGM Studios zamówiło serial na jego podstawie. Według oficjalnego opisu zobaczymy w nim, co bogowie robią po zmroku. Dowiemy się, jak wyglądają ich przyjaźnie i kłamstwa, plotki i dzikie imprezy, czy nawet zakazane miłości. Jak się bowiem okazuje, "wcale nie są tak inni od nas, szczególnie jeśli chodzi o problemy osobiste".

Lore Olympus - nowe fantasy na Amazon Prime Video

Za serial jako showrunnerka, scenarzystka i producentka wykonawcza odpowiadać będzie Julia Cooperman. Już wcześniej pracowała ona przy niedocenionej animacji dla dorosłych "Pantheon" czy serialu "Willow" od Disney+. Prócz tego w swojej filmografii ma również "Dziedzictwo Jowisza", "Absentię" czy "Colony". Jak sobie poradzi przy nadchodzącym serialu fantasy Prime Video? Nie wiadomo jeszcze, ile poczekamy, żeby się o tym przekonać.

Zmierzająca na Prime Video animacja dla dorosłych nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Właściwie to "Lore Olympus" jest na tak wczesnym etapie rozwoju, że nic o nim nie wiadomo. Amazon zapewnia jednak, że będzie to serial stylowy i wciągający. Biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania platformy można w to uwierzyć.

Produkcje Amazona przyczyniły się do trwającego od paru lat bumu na animacje dla dorosłych ("Niezwyciężony", "Star Trek: Lower Deck", "Hazbin Hotel"). Użytkownicy wprost je uwielbiają. Ostatnio oszaleli nawet na punkcie jednej osadzonej w klimatach fantasy. "The Mighty Nein" było przecież hitem. Również w naszym kraju przez wiele tygodni nie schodziło z listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Pozwala to mieć nadzieję, że "Lore Olympus" porwie nas co najmniej tak samo.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
20.01.2026 22:02
Tagi: AmazonCo obejrzeć?FantasyPrime Video
