Oppenheimer już dzisiaj w telewizji. Seans będzie dłuższy o 40 minut

„Oppenheimer” to film z 2023 roku, który zrobił już kilka rundek po serwisach VOD. Teraz zostanie wyemitowany w telewizji. Produkcja została nagrodzona wiele razy, w tym otrzymała aż 7 Oscarów (z 13 nominacji), a także 5 Złotych Globów).

Oppenheimer w Polsacie już dzisiaj

Dzisiaj, czyli 23.03.2026 r. telewizja Polsat wyemituje „Oppenheimera”. Emisja rozpocznie się o godzinie 21:40 na głównej antenie. Choć film trwa 3 godziny, w telewizji będzie trwał 40 minut dłużej. Oficjalna strona internetowa zapowiadająca emisję wskazuje tu 220 minut. Powód? Oczywiście reklamy.

Zaraz po filmie Christophera Nolana wyemitowana zostanie „Mumia” z 2017 roku. Tak ten film Aleksa Kurtzmana. Więc jeśli nie jesteście wyjątkowymi fanami, to można spokojnie iść spać. Wcześniej o godzinie 20:30 będzie emitowany 176. odcinek reality show „Farma”.

Oppenheimer – o czym opowiada film?

Film Christophera Nolana rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. Amerykański fizyk J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) zostaje zrekrutowany przez pułkownika Lesliego Grovesa, aby ten opracował bombę atomową. Laboratorium w Los Alamos ma za zadanie wygrać wyścig z Niemcami i opracować broń, której jeszcze nie widział świat. Ta opowieść o Projekcie Manhattan to nie tylko względnie wierna historia powstania najbardziej śmiercionośnego wynalazku w historii ludzkości, ale również pytanie o to, czy człowiek w ogóle powinien mieć dostęp do takiej mocy.

W filmie występują między innymi: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Gary Oldman, David Krumholtz, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, James Remar, Jack Quaid.

Oppenheimer – gdzie oglądać?

Choć produkcja dzisiaj będzie do obejrzenia w telewizji, to dla tych, którzy nie chcą siedzieć tak długo przed telewizorem (albo muszą wcześnie wstać do pracy), jest dobra wiadomość. Film dostępny jest w serwisach VOD, choć niestety trzeba za niego ekstra zapłacić.

Konrad Chwast 23.03.2026 14:23

