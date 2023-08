Wszyscy pamiętamy ekscytację krótkimi okienkami dystrybucyjnymi, które w przypadku hitów Warner Bros. trwały 45 dni. Półtora miesiąca i taki "Batman" już trafiał na HBO Max. Niestety, czasy te po pandemii koronawirusa odeszły do lamusa. Teraz każdy tytuł rozpatruje się indywidualnie, a odległość czasowa między premierą kinową i internetową zależy od wielu różnych czynników. Najważniejszy z nich to oczywiście wyniki w box offisie - im film okazuje się większym hitem, tym później ląduje w streamingu.



Sukces "Oppenheimera" był spodziewany. Co za tym idzie, mogliśmy się domyślać, że historię ojca bomby atomowej w zaciszu własnego domu szybko nie obejrzymy. 700 mln dolarów w box offisie to jednak nie jedyny powód, dla którego tak się stanie. A właściwie to w tym wypadku zarobki filmu nie mają żadnego znaczenia, bo przecież Christopher Nolan słynie z trzech rzeczy: zamiłowania do praktycznych efektów specjalnych, fetyszyzacji formatu IMAX i taśmy filmowej oraz niechęci do streamingu.



