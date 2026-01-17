REKLAMA
Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej

"Outlander" to jedna z najsłynniejszych serialowych produkcji, która od 12 lat umila widzom czas. Wszystko co dobre, kiedyś się kończy - podobnie jak i ta produkcja. Sprawdzamy, kiedy będzie można obejrzeć 8. sezon.

Adam Kudyba
outlander 8 sezon premiera
"Outlander" to jeden z najdłużej emitowanych seriali ostatnich kilkunastu lat. Aż ciężko mi uwierzyć, że gdy zaczęto go emitować, miałem 13 lat, a w momencie premiery finałowego sezonu będę już po 25. urodzinach. Kawał historii, nie? Fani na pewno przyzwyczaili się na tyle mocno, że pożegnanie z bohaterami ulubionego serialu, choć konieczne, będzie ciężkie. Kiedy dokładnie ono nastąpi?

Outlander: kiedy premiera 8. sezonu?

Ósmy sezon "Outlandera", produkcji łączącej gatunki romansu, kina kostiumowe oraz sci-fi, będzie tym ostatnim. Serial oparty na powieściach Diany Gabaldon jest nie tylko uwielbiany przez oglądających, ale również doceniany przez gremia przyznające nagrody - ma na koncie wiele statuetek People's Choice i Saturnów, kilkukrotnie nominowano go też do Emmy oraz Złotych Globów.

Czy finałowy sezon spotka się z pochwałami godnymi nagród? To się okaże już wkrótce - światowa premiera jest zaplanowana na 6 marca tego roku w USA. W Polsce będzie on dostępny na Netfliksie - na ten moment nie ma ogłoszonej oficjalnej polskiej daty premiery, natomiast należy przypuszczać, że odcinki finałowej odsłony "Outlandera" trafią do serwisu bardzo szybko po premierze amerykańskiej. Mają wychodzić w cotygodniowych odstępach.

Outlander - obsada 8. sezonu

Głównymi postaciami w finałowym sezonie "Outlandera" niezmiennie pozostają Claire Randall i Jamie Fraser, w których wcielają się Caitríona Balfe ("Belfast", "Le Mans '66", "Zakładnik z Wall Street") i Sam Heughan ("Bajkowe Boże Narodzenie", "Miłość na nowo").

Oprócz nich w obsadzie znaleźli się m.in:

  • Sophie Skelton - Brianna MacKenzie
  • Richard Rankin - Roger MacKenzie
  • John Bell - młody Ian Murray
  • David Berry - lord John Grey
  • Charles Vandervaart - William Ransom
  • Izzy Meikle-Small - Rachel Murray
  • Lauren Lyle - Marsali McKimmie
  • Cesar Domboy - Fergus Claudel Fraser

Wszystkie dotychczasowe siedem sezonów można obejrzeć na Netfliksie.

Aktualizacja: 2026-01-17T05:30:00+01:00
