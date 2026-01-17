Kiedy 8. sezon Outlandera? Premiera finału serialu coraz bliżej

Ładowanie...

"Outlander" to jeden z najdłużej emitowanych seriali ostatnich kilkunastu lat. Aż ciężko mi uwierzyć, że gdy zaczęto go emitować, miałem 13 lat, a w momencie premiery finałowego sezonu będę już po 25. urodzinach. Kawał historii, nie? Fani na pewno przyzwyczaili się na tyle mocno, że pożegnanie z bohaterami ulubionego serialu, choć konieczne, będzie ciężkie. Kiedy dokładnie ono nastąpi?

REKLAMA

Outlander: kiedy premiera 8. sezonu?

Ósmy sezon "Outlandera", produkcji łączącej gatunki romansu, kina kostiumowe oraz sci-fi, będzie tym ostatnim. Serial oparty na powieściach Diany Gabaldon jest nie tylko uwielbiany przez oglądających, ale również doceniany przez gremia przyznające nagrody - ma na koncie wiele statuetek People's Choice i Saturnów, kilkukrotnie nominowano go też do Emmy oraz Złotych Globów.

Czy finałowy sezon spotka się z pochwałami godnymi nagród? To się okaże już wkrótce - światowa premiera jest zaplanowana na 6 marca tego roku w USA. W Polsce będzie on dostępny na Netfliksie - na ten moment nie ma ogłoszonej oficjalnej polskiej daty premiery, natomiast należy przypuszczać, że odcinki finałowej odsłony "Outlandera" trafią do serwisu bardzo szybko po premierze amerykańskiej. Mają wychodzić w cotygodniowych odstępach.

Outlander - obsada 8. sezonu

Głównymi postaciami w finałowym sezonie "Outlandera" niezmiennie pozostają Claire Randall i Jamie Fraser, w których wcielają się Caitríona Balfe ("Belfast", "Le Mans '66", "Zakładnik z Wall Street") i Sam Heughan ("Bajkowe Boże Narodzenie", "Miłość na nowo").

Oprócz nich w obsadzie znaleźli się m.in:

Sophie Skelton - Brianna MacKenzie

Richard Rankin - Roger MacKenzie

John Bell - młody Ian Murray

David Berry - lord John Grey

Charles Vandervaart - William Ransom

Izzy Meikle-Small - Rachel Murray

Lauren Lyle - Marsali McKimmie

Cesar Domboy - Fergus Claudel Fraser

Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Wszystkie dotychczasowe siedem sezonów można obejrzeć na Netfliksie.

REKLAMA

O produkcjach dostępnych na Netfliksie przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 17.01.2026 05:30

Ładowanie...