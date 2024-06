Pakiet przed Max: co zawiera i o co z nim chodzi? Jest świetny

Choć niektórzy podejrzewali, że po przeniesieniu zostaną dodani do „podstawki”, tak się nie stało - Pakiet przed Max to coś zupełnie innego. Objęci nim użytkownicy otrzymali dostęp do pełnej biblioteki treści VOD, w tym tych w jakości 4K z HDR i Dolby Atmos, które normalnie są zawarte w najdroższej opcji (49,99 zł/mies.). Nie ma w nim natomiast sportu i kanałów linearnych. Można powiedzieć, że Pakiet przed Max miesza ze sobą kilka opcji (w tym trzy równoczesne streamy), przy czym cena 19,99 zł/mies. czyni go zdecydowanie najkorzystniejszym. Ci z nas, którzy złapali się niegdyś na promocję, otrzymali za nią kolejny bonus. Albo - patrząc z innej perspektywy - to pozostali dostali po łapkach.