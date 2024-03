Ten serial potrzebuje jeszcze kopa. Ale oglądajcie go, bo jest piękny

"Palm Royale" to trochę "Biały Lotos", a trochę "Wielkie kłamstewka". W serialu Apple TV+ chodzi bowiem o obnażenie hipokryzji bogaczy. Na tym w pierwszych trzech odcinkach skupia się Abe Sylvia. Co prawda szybko wprowadza intrygę kryminalną, ale potem konsekwentnie ją ignoruje. Woli pokazywać zakłamanie wyższych sfer, co kryje się pod tymi wszystkimi sztucznymi uśmiechami. Widzieliśmy to już wielokrotnie, ale wciąż ma tu swój urok. Zostaje przestylizowane, podane w różnych poetykach, bo nawet narracji z offu, rodem z filmów noir nie brakuje. Realizm twórców ani trochę nie interesuje. Nie dość, że Palm Beach skąpane jest w miękkim świetle, to jeszcze pełno w nim nieostrości. Wygląda przez to jak z bajki.



"Palm Royale" jest serialem przejaskrawionym. Stylistyka przełomu lat 60. i 70. zostaje tu przerysowana, podbita, wzmocniona. Podkreśla to ironiczny ton opowieści, otwiera nawias niewiarygodności. Sylvia przyjmuje tu bowiem postawę kpiarza. Gardzi powagą, więc konteksty historyczne rysuje grubymi kreskami, lubiąc nasączać je współczesną wrażliwością. Dlatego Linda, przyjaciółka Maxine, bardziej niż wojowniczką drugiej fali feminizmu, zdaje się bojowniczką o prawa kobiet rodem z XXI w. Cały prowadzony przez serial dyskurs jest zresztą raczej postfeministyczny. Na ten moment trudno jednak stwierdzić, na ile powinniśmy to odczytywać, jako krytykę kontrkultury. Produkcja jest pod tym względem bardzo niejednoznaczna. Momentami popada nawet w bełkot.



Serial Apple TV+ jest lekki i zabawny, ale jak na razie brakuje mu wyrazistej tożsamości. Pierwsze trzy odcinki dają jednak nadzieję, że w miarę rozwoju akcji to się zmieni. W "Palm Royale" pełno jest bowiem ciekawych zabiegów i pomysłów, na których rozwinięcie i dopracowanie mam sporą nadzieję. Na razie to bajeczka z potencjałem na coś więcej.



Pierwsze trzy odcinki "Palm Royale" obejrzycie na Apple TV+.