Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu

Apple Studios stało się właśnie właścicielem „Severance”, czyli serii „Rozdzielenie”. Co to oznacza? Odpowiedź jest prosta: rozwój uniwersum.

Michał Jarecki
science fiction apple serial rozdzielenie
REKLAMA

Widzowie niecierpliwie czekają na 3. sezon „Rozdzielenia”, ale bez obaw - Apple nie śpi. Właśnie dowiedzieliśmy się, że ten znakomity serial ma już zapewnioną długą przyszłość w serwisie. Należąca do Fifth Season produkcja, którą udostępniano Apple TV w ramach licencji, została odkupiona za 70 mln dol. i od teraz będzie projektem realizowanym przez firmę wewnętrznie. Oryginale studio pozostanie przy nim jako producent wykonawczy.

REKLAMA

Rozdzielenie - wielka przyszłość science fiction w Apple

Apple TV pokazuje niektóre popularne tytuły na licencji (jak choćby „Teda Lasso”, „Jedyną” czy - przed podobnym przejęciem - „Silos”), jednak co najmniej połowa seriali w ofercie to produkcje własne Apple Studios. Fifth Season odpowiada m.in. za „Your Friends and Neighbors”, „Stick”, „Sugar” i „Palm Royale”. Jabłko ma jednak najwyraźniej większe plany względem produkcji z Adamem Scottem.

Choć umowa nie powinna przynieść znaczących zmian w samym serialu, wiąże się ona z większą inwestycją Apple w rozwój całej marki. Widzieliśmy już reklamę State Farm oraz występ Tima Cooka w zapowiedzi ogłaszającej datę premiery 2. serii - możemy zatem spodziewać się działań promocyjnych w zbliżonej formie i na jeszcze większą skalę.

Choć 4. sezon nie został jeszcze oficjalnie zamówiony, wszyscy zakładają, że to tylko formalność (a „Deadline” podaje, że realizacja jest już pewna). Natomiast realizacja 5. odsłony będzie zależeć od decyzji Bena Stillera. Co najciekawsze, za kulisami mówi się już o powstaniu potencjalnych spin-offów, prequeli czy zagranicznych odnóg marki, które miałyby podtrzymać zainteresowanie widzów między kolejnymi sezonami.

Tak czy inaczej: umowa jest korzystna zarówno dla Apple, jak i dla dotychczasowego studia. Szacuje się, że każdy odcinek 2. sezonu kosztował około 20 mln dol. i firma zmagała się z poważnymi problemami finansowymi w trakcie tworzenia serialu; za sprawą pandemii i strajków trzeba też było zmienić lokację planu, co spowodowało konieczność powtórzenia części zdjeć. Co gorsza, zreformowano system podatkowych ulg w Nowym Jorku, gdzie wcześniej powstawało „Rozdzielenie”. Gdy oprocentowanie skoczyło, Fifth Season poprosiło Apple o pomoc i zaliczki, rozważając przeniesienie produkcji do tańszej Kanady. Można zatem powiedzieć, że Apple - firma, która bez problemu może pokryć takie wydatki - faktycznie wyciągnęła do twórców pomocną dłoń.

Przerwy między sezonami mogą nadal być dość długie, ponieważ twórcy wolą dopracowywać scenariusze wydłużając etap pisania, a nie w trakcie produkcji. Dlatego też wszystkie teksty muszą zostać ukończone przed rozpoczęciem zdjęć.

Zdjęcia do 3. serii mają rozpocząć się latem 2026 r., więc na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
12.02.2026 12:09
Tagi: AppleRozdzielenieScience fiction
Najnowsze
11:08
Boskie science fiction nareszcie w streamingu. Piękny prezent na weekend
Aktualizacja: 2026-02-12T11:08:52+01:00
10:29
Franza Kafkę obejrzycie w VOD. Film miał walczyć o Oscara
Aktualizacja: 2026-02-12T10:29:39+01:00
9:21
Prawdziwa historia Ołowianych dzieci. Tak było naprawdę
Aktualizacja: 2026-02-12T09:21:40+01:00
8:52
Za granicą polecają polski serial. Hit Netfliksa porównywany do Czarnobyla
Aktualizacja: 2026-02-12T08:52:20+01:00
19:56
Użytkownicy Netfliksa wsiąknęli w ten dreszczowiec. Zarywają dla niego nocki
Aktualizacja: 2026-02-11T19:56:37+01:00
18:17
Ten film wojenny na Prime Video kopnie was z półobrotu. I zechcecie więcej
Aktualizacja: 2026-02-11T18:17:00+01:00
17:05
To kto w końcu zrzucił bomby w Falloucie? Analizujemy serial i gry
Aktualizacja: 2026-02-11T17:05:00+01:00
16:02
Bohaterowie Ołowianych dzieci. Kto z serialu Netfliksa istniał naprawdę?
Aktualizacja: 2026-02-11T16:02:00+01:00
15:01
Po tym filmie widzowie szukają ukojenia w Gorącej rywalizacji na HBO Max. Jest tak ostry
Aktualizacja: 2026-02-11T15:01:00+01:00
12:32
Hitowy kryminał wrócił na Prime Video. Kiedy nowe odcinki serialu Cross?
Aktualizacja: 2026-02-11T12:32:56+01:00
12:20
Ołowica i jej objawy. Poważna choroba, z którą walczyła bohaterka Ołowianych dzieci
Aktualizacja: 2026-02-11T12:20:14+01:00
12:08
Piep*zyć Mickiewicza 3: gdzie obejrzeć poprzednie filmy online? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-02-11T12:08:20+01:00
10:12
Ołowiane dzieci to kandydat na polski serial roku. Zachwyca i przeraża
Aktualizacja: 2026-02-11T10:12:16+01:00
8:54
Netflix pokaże prequel Stranger Things. Mieliśmy go nie zobaczyć
Aktualizacja: 2026-02-11T08:54:09+01:00
8:41
Twórca Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje: ta zmiana była błędem
Aktualizacja: 2026-02-11T08:41:23+01:00
19:11
Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Aktualizacja: 2026-02-10T19:11:29+01:00
18:02
Nowy serial Netfliksa jest absurdalny. Bawiłam się przednio
Aktualizacja: 2026-02-10T18:02:00+01:00
15:28
Prawnik z Lincolna, sezon 5. Co z kontynuacją? Mamy dobre wieści
Aktualizacja: 2026-02-10T15:28:14+01:00
13:54
Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:54:28+01:00
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA