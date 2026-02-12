Najlepszy serwis przejął hit science fiction. Będą poszerzać uniwersum serialu

Ładowanie...

Widzowie niecierpliwie czekają na 3. sezon „Rozdzielenia”, ale bez obaw - Apple nie śpi. Właśnie dowiedzieliśmy się, że ten znakomity serial ma już zapewnioną długą przyszłość w serwisie. Należąca do Fifth Season produkcja, którą udostępniano Apple TV w ramach licencji, została odkupiona za 70 mln dol. i od teraz będzie projektem realizowanym przez firmę wewnętrznie. Oryginale studio pozostanie przy nim jako producent wykonawczy.

Rozdzielenie - wielka przyszłość science fiction w Apple

Apple TV pokazuje niektóre popularne tytuły na licencji (jak choćby „Teda Lasso”, „Jedyną” czy - przed podobnym przejęciem - „Silos”), jednak co najmniej połowa seriali w ofercie to produkcje własne Apple Studios. Fifth Season odpowiada m.in. za „Your Friends and Neighbors”, „Stick”, „Sugar” i „Palm Royale”. Jabłko ma jednak najwyraźniej większe plany względem produkcji z Adamem Scottem.



Choć umowa nie powinna przynieść znaczących zmian w samym serialu, wiąże się ona z większą inwestycją Apple w rozwój całej marki. Widzieliśmy już reklamę State Farm oraz występ Tima Cooka w zapowiedzi ogłaszającej datę premiery 2. serii - możemy zatem spodziewać się działań promocyjnych w zbliżonej formie i na jeszcze większą skalę.

Choć 4. sezon nie został jeszcze oficjalnie zamówiony, wszyscy zakładają, że to tylko formalność (a „Deadline” podaje, że realizacja jest już pewna). Natomiast realizacja 5. odsłony będzie zależeć od decyzji Bena Stillera. Co najciekawsze, za kulisami mówi się już o powstaniu potencjalnych spin-offów, prequeli czy zagranicznych odnóg marki, które miałyby podtrzymać zainteresowanie widzów między kolejnymi sezonami.



Tak czy inaczej: umowa jest korzystna zarówno dla Apple, jak i dla dotychczasowego studia. Szacuje się, że każdy odcinek 2. sezonu kosztował około 20 mln dol. i firma zmagała się z poważnymi problemami finansowymi w trakcie tworzenia serialu; za sprawą pandemii i strajków trzeba też było zmienić lokację planu, co spowodowało konieczność powtórzenia części zdjeć. Co gorsza, zreformowano system podatkowych ulg w Nowym Jorku, gdzie wcześniej powstawało „Rozdzielenie”. Gdy oprocentowanie skoczyło, Fifth Season poprosiło Apple o pomoc i zaliczki, rozważając przeniesienie produkcji do tańszej Kanady. Można zatem powiedzieć, że Apple - firma, która bez problemu może pokryć takie wydatki - faktycznie wyciągnęła do twórców pomocną dłoń.



Przerwy między sezonami mogą nadal być dość długie, ponieważ twórcy wolą dopracowywać scenariusze wydłużając etap pisania, a nie w trakcie produkcji. Dlatego też wszystkie teksty muszą zostać ukończone przed rozpoczęciem zdjęć.



Zdjęcia do 3. serii mają rozpocząć się latem 2026 r., więc na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać.

Michał Jarecki 12.02.2026 12:09

