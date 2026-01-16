REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży

Skłamałbym, mówiąc, że od dawna pasjonuje mnie twórczość Michela Franco. Dopiero kilka lat temu przekonałem się do tworzonego przez niego kina. Obecnie na wielkim ekranie można oglądać jego najnowsze dzieło, "Dreams". Zanim jednak je zobaczycie, polecam zapoznać się z "Pamięcią", poprzednim filmem reżysera. To jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem w całym życiu.

Adam Kudyba
pamiec film hbo max
REKLAMA

Michel Franco łączy w sobie dwie ciekawe strony - z jednej jest wyrazistym artystą, który tworzy na własnych warunkach, niekoniecznie mainstreamowych. Z drugiej, przyciąga gwiazdy, takie jak chociażby Tim Roth czy Jessica Chastain. Druga z wymienionych stała się już wręcz muzą Franco - występuje u niego też w "Dreams", gdzie wciela się w Jennifer - bogatą kobietę, którą łączą wyjątkowo namiętne relacje z młodym, meksykańskim tancerzem Fernando. Zanim jednak widz uwikła się w tę wojnę o władzę o dominację, zalecam seans innego filmu reżysera. Mocniejszego, bardziej wzruszającego. Dla mnie - najlepszego, jakie nakręcił.

REKLAMA

Pamięć to świetny film Michela Franco. Do obejrzenia w HBO Max

Sylvia (Jessica Chastain) jest próbującą sobie jakoś radzić pracowniczką domu opieki dla osób z niepełnosprawnościami, samotnie wychowującą córkę. Wracając z klasowego zlotu orientuje się, że jej krokiem podąża mężczyzna (Peter Sarsgaard), który chwilę wcześniej dosiadł się do niej na tym spotkaniu. Następujące po tej osobliwej sytuacji wydarzenia sprowadzą na obojga nowe wyzwania - i nie wszystkie z nich będą szczęśliwe.

To wprowadzenie może brzmieć jak opis jakiegoś kliszowego romansu, ale nim nie jest. Michel Franco nieraz wodzi widza za nos, ale nie robi tego z teatralnym zacięciem, widowiskowym odkryciem zagadki. W znakomity sposób czyni rzecz absolutnie odwrotną - przeszłość bohaterów "Pamięci" jest dla nas na tyle tajemnicza, że do głosu dochodzą różne wizje i koncepcje, zwłaszcza dotyczące tego, co postacie w sobie kryją, kim są w głębi serca. Franco zostawia uchylone furtki zarówno w kwestii tego co było i tego co może być.

Sposób, w jaki obserwuje się drogę tych dwojga do wzajemnego poznawania się, jest fascynujący na wielu poziomach. To coś więcej niż "połamane dusze". To naprawdę niesamowita sztuka napisać postaci tak, by pomimo stosunkowo małej wiedzy o ich przeszłości sprawić, by tak totalnie po ludzku, widz życzył im, by zaznali szczęścia, niezależnie czy razem, czy osobno. Sylvia prawdopodobnie przeszła coś okropnego - film nie wykłada nam tu wszystkich kart - co sprawia, że jest toksycznie nadopiekuńcza wobec córki, choć chce być dobrą matką. Saul cierpi na postępującą demencję, ma coraz większe problemy z pamięcią, choć próbuje się łapać pojedynczych wspomnień i faktów ze swojego życia,

Budowanie ich relacji przebiega w sposób bardzo intymny, autentyczny, na drobnych scenach i dialogach, które ogromnie ujmują, niezależnie czy są one osadzone w momentach szczęścia, czy bólu. Oboje są pełni kruchości, niepewności, przy niemal każdym momencie nie do końca wiadomo, w którą stronę pójdzie dana scena. Dzieje się tak dzięki absolutnie wspaniałym aktorskim kreacjom. Peter Sarsgaard w sposób zniewalający portretuje swojego bohatera jako człowieka stojącego w rozkroku pomiędzy pragnieniem łapania pięknych chwil u boku bohaterki, a towarzyszącym mu coraz częściej poczuciem zagubienia. Podobnie wspaniale wypada Jessica Chastain, której Sylvia jest tłamszona przez złe wspomnienia, oddziałujące nie tylko na nią, jak i najbliższe otoczenie. Aktorka fenomenalnie oddaje emocje swojej postaci.

"Pamięć" to film pozbawiony taniej melodramy, unikający kliszowych pułapek i zamknięcia w schematach, pełen autentycznych uczuć, elektryzujący, choć jednocześnie pełen wrażliwości i subtelności, ciepły, ale i pozostawiający podskórny niepokój. Niesamowite, poruszające, świetnie zagrane i napisane kino.

"Pamięć" jest dostępna do obejrzenia w HBO Max.

HBO MAX
HBO Max
Pamięć
HBO Max
REKLAMA

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
16.01.2026 18:08
Tagi: Co obejrzeć?HBO MaxJessica Chastain
Najnowsze
17:06
Nowe zasady w The Floor. Zaostrzą rywalizację
Aktualizacja: 2026-01-16T17:06:07+01:00
14:21
Martin na wojnie z twórcą Rodu smoka. „To już nie moja historia”
Aktualizacja: 2026-01-16T14:21:36+01:00
13:00
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?
Aktualizacja: 2026-01-16T13:00:16+01:00
10:41
Styczeń w HBO Max będzie gorący. Te nowości to same hity
Aktualizacja: 2026-01-16T10:41:46+01:00
9:59
Najlepsza polska komedia 2025 roku już w HBO Max. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2026-01-16T09:59:18+01:00
9:17
Fallout jak Squid Game. Zaskakująca produkcja w świecie serialu
Aktualizacja: 2026-01-16T09:17:38+01:00
8:13
Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy
Aktualizacja: 2026-01-16T08:13:56+01:00
1:00
Thriller Łup od Netfliksa popełnia ciężki grzech. Ale i tak ogląda się go świetnie
Aktualizacja: 2026-01-16T01:00:00+01:00
21:36
Genialny dreszczowiec szpiegowski wrócił na Apple TV. Nawet przy nim nie mrugajcie
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:20+01:00
19:00
To niedocenione fantasy jest lepsze niż Gra o tron. Fani HBO Max ciepło je wspominają
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:55+01:00
18:13
Wilhelm Tell to film lepszy, niż mówią. Zasłużony hit Prime Video - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-15T18:13:00+01:00
17:02
Czym jest WWE w serialu Fallout? Zdradziły to polskie napisy
Aktualizacja: 2026-01-15T17:02:35+01:00
16:34
Fani mieli rację co do Stranger Things 5. To wybrakowany sezon
Aktualizacja: 2026-01-15T16:34:39+01:00
14:51
Stamtąd 4 nadciąga. Wiemy, kiedy spodziewać się premiery
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:00+01:00
14:16
Jest nowa promocja Disney+. Serwis za półdarmo
Aktualizacja: 2026-01-15T14:16:31+01:00
13:27
Rycerz Siedmiu Królestw już zaraz na HBO Max. Kiedy? Cóż, nastawcie budziki
Aktualizacja: 2026-01-15T13:27:26+01:00
12:31
Tak mógłby wyglądać James Bond. Nowy dreszczowiec na HBO Max to potwierdza
Aktualizacja: 2026-01-15T12:31:04+01:00
11:32
Netflix dowozi nowości na weekend. Mroczny thriller i głośny kryminał
Aktualizacja: 2026-01-15T11:32:48+01:00
10:59
Widzowie Netfliksa odkryli It Ends With Us. Jak ja wam współczuję
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:19+01:00
9:56
Czy Zabójcza przyjaźń dostanie 2. sezon? Sprawdzamy plany
Aktualizacja: 2026-01-15T09:56:02+01:00
9:33
Peter Jackson chce nakręcić nowy film o Władcy Pierścieni. Masz mój miecz
Aktualizacja: 2026-01-15T09:33:26+01:00
9:06
Netflix ma film, który ogląda się więcej niż raz. To nie tylko moje zdanie
Aktualizacja: 2026-01-15T09:06:22+01:00
7:37
Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-01-15T07:37:40+01:00
19:59
Klangor 2 już jest. Kiedy nowe odcinki w Canal+? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-14T19:59:00+01:00
17:41
Euforia wraca na HBO Max. 3. sezon wygląda na druzgocący
Aktualizacja: 2026-01-14T17:41:23+01:00
17:02
Uwielbiany serial zmienił nazwę. Chyba po to, żebyście go nie znaleźli
Aktualizacja: 2026-01-14T17:02:00+01:00
16:22
Seriale na podstawie książek Remigiusza Mroza. Oto wszystkie adaptacje
Aktualizacja: 2026-01-14T16:22:36+01:00
15:41
TVP ujawnia, kto zawalczy o udział w Eurowizji 2026. Ciekawe nazwiska
Aktualizacja: 2026-01-14T15:41:29+01:00
15:32
Trwają prace nad Rodziną Monet. Film coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-14T15:32:36+01:00
14:06
Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-14T14:06:00+01:00
13:17
HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?
Aktualizacja: 2026-01-14T13:17:15+01:00
12:23
Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett
Aktualizacja: 2026-01-14T12:23:51+01:00
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
11:13
Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Aktualizacja: 2026-01-14T11:13:46+01:00
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
8:46
Tego twistu w Nocnym recepcjoniście nikt się nie spodziewał. Wyjaśniamy go
Aktualizacja: 2026-01-14T08:46:51+01:00
8:05
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka
Aktualizacja: 2026-01-14T08:05:42+01:00
7:01
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie
Aktualizacja: 2026-01-14T07:01:00+01:00
23:02
Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem
Aktualizacja: 2026-01-13T23:02:15+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA