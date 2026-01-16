Zanim pójdziecie na Dreams, zobaczcie ten film na HBO Max. Miażdży

Ładowanie...

Michel Franco łączy w sobie dwie ciekawe strony - z jednej jest wyrazistym artystą, który tworzy na własnych warunkach, niekoniecznie mainstreamowych. Z drugiej, przyciąga gwiazdy, takie jak chociażby Tim Roth czy Jessica Chastain. Druga z wymienionych stała się już wręcz muzą Franco - występuje u niego też w "Dreams", gdzie wciela się w Jennifer - bogatą kobietę, którą łączą wyjątkowo namiętne relacje z młodym, meksykańskim tancerzem Fernando. Zanim jednak widz uwikła się w tę wojnę o władzę o dominację, zalecam seans innego filmu reżysera. Mocniejszego, bardziej wzruszającego. Dla mnie - najlepszego, jakie nakręcił.

Pamięć to świetny film Michela Franco. Do obejrzenia w HBO Max

Sylvia (Jessica Chastain) jest próbującą sobie jakoś radzić pracowniczką domu opieki dla osób z niepełnosprawnościami, samotnie wychowującą córkę. Wracając z klasowego zlotu orientuje się, że jej krokiem podąża mężczyzna (Peter Sarsgaard), który chwilę wcześniej dosiadł się do niej na tym spotkaniu. Następujące po tej osobliwej sytuacji wydarzenia sprowadzą na obojga nowe wyzwania - i nie wszystkie z nich będą szczęśliwe.

To wprowadzenie może brzmieć jak opis jakiegoś kliszowego romansu, ale nim nie jest. Michel Franco nieraz wodzi widza za nos, ale nie robi tego z teatralnym zacięciem, widowiskowym odkryciem zagadki. W znakomity sposób czyni rzecz absolutnie odwrotną - przeszłość bohaterów "Pamięci" jest dla nas na tyle tajemnicza, że do głosu dochodzą różne wizje i koncepcje, zwłaszcza dotyczące tego, co postacie w sobie kryją, kim są w głębi serca. Franco zostawia uchylone furtki zarówno w kwestii tego co było i tego co może być.

Sposób, w jaki obserwuje się drogę tych dwojga do wzajemnego poznawania się, jest fascynujący na wielu poziomach. To coś więcej niż "połamane dusze". To naprawdę niesamowita sztuka napisać postaci tak, by pomimo stosunkowo małej wiedzy o ich przeszłości sprawić, by tak totalnie po ludzku, widz życzył im, by zaznali szczęścia, niezależnie czy razem, czy osobno. Sylvia prawdopodobnie przeszła coś okropnego - film nie wykłada nam tu wszystkich kart - co sprawia, że jest toksycznie nadopiekuńcza wobec córki, choć chce być dobrą matką. Saul cierpi na postępującą demencję, ma coraz większe problemy z pamięcią, choć próbuje się łapać pojedynczych wspomnień i faktów ze swojego życia,

Budowanie ich relacji przebiega w sposób bardzo intymny, autentyczny, na drobnych scenach i dialogach, które ogromnie ujmują, niezależnie czy są one osadzone w momentach szczęścia, czy bólu. Oboje są pełni kruchości, niepewności, przy niemal każdym momencie nie do końca wiadomo, w którą stronę pójdzie dana scena. Dzieje się tak dzięki absolutnie wspaniałym aktorskim kreacjom. Peter Sarsgaard w sposób zniewalający portretuje swojego bohatera jako człowieka stojącego w rozkroku pomiędzy pragnieniem łapania pięknych chwil u boku bohaterki, a towarzyszącym mu coraz częściej poczuciem zagubienia. Podobnie wspaniale wypada Jessica Chastain, której Sylvia jest tłamszona przez złe wspomnienia, oddziałujące nie tylko na nią, jak i najbliższe otoczenie. Aktorka fenomenalnie oddaje emocje swojej postaci.

"Pamięć" to film pozbawiony taniej melodramy, unikający kliszowych pułapek i zamknięcia w schematach, pełen autentycznych uczuć, elektryzujący, choć jednocześnie pełen wrażliwości i subtelności, ciepły, ale i pozostawiający podskórny niepokój. Niesamowite, poruszające, świetnie zagrane i napisane kino.

"Pamięć" jest dostępna do obejrzenia w HBO Max.

HBO MAX Pamięć HBO Max

Adam Kudyba 16.01.2026 18:08

