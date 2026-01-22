REKLAMA
Kiedy 3. sezon serialu o Percym Jacksonie? Szybciej, niż myśleliśmy

Za nami finał drugiej odsłony "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich", serialowej adaptacji kultowych powieści Ricka Riordana. Wiemy, że historia będzie miała swój dalszy ciąg. Kiedy możemy się spodziewać trzeciego sezonu serialu Disney+?

Adam Kudyba
percy jackson sezon 3
Percy Jackson (Walker Scobell) to młody półbóg, syn Posejdona. Po przygodach z 1. sezonu, w kolejnym wraca do obozu. Na miejscu okazuje się, że drzewo, które stanowi barierę chroniącą obóz przed zewnętrznymi zagrożeniami, słabnie. Jedynym ratunkiem jest zdobycie Złotego Runa, które ma się znajdować gdzieś na Morzu Potworów. Interes w tym, by je zdobyć, ma również Luke (Charlie Bushnell) - syn Hermesa, który sprzymierzył się z odbudowującym swoją siłę Kronosem. Pomimo tego, że do misji zostaje desygnowana Clarisse (Dior Goodjohn), Percy wraz z Annabeth (Leah Sava Jeffries) decydują się wyruszyć na własną wyprawę - oprócz zdobycia Runa muszą również uratować Grovera (Aryan Simhadri).

UWAGA: w dalszej części tekstu mogą pojawić się spoilery dot. fabuły 2. sezonu

Percy Jackson, sezon 3. - kiedy premiera?

Jesteśmy świeżo po finale drugiego sezonu "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich". Nie brakowało w nim emocjonalnych momentów, zwrotów akcji i intensywnych walk. Ostatecznie Złote Runo spoczęło na drzewie, dzięki czemu została uwolniona Thalia - zamieniona w nie córka Zeusa. Choć jest to domyślnie pozytywne wydarzenie, biorąc pod uwagę jej relację z Annabeth, wiele wskazuje na to, że jej obecność wcale nie będzie łatwa, a wręcz przeciwnie - może sporo namieszać.

W końcówce finałowego odcinka dowiadujemy się bowiem, że Zeus celowo zamienił córkę w drzewo, bo wiedział, że nie może jej kontrolować i łatwo mu się sprzeciwi. Jako potomkini największego z bogów, byłaby w tej sytuacji wielkim zagrożeniem, zaś dla pragnącego zniszczyć Olimp Kronosa - możliwym oreżęm. Wszystko wskazuje na to, że w 3. sezonie "Percy'ego Jacksona" to właśnie Thalia będzie jedną z głównych, fabularnych rozgrywających. Jako półbogini, przyjaciółka Annabeth oraz Luke'a jest wręcz tykającą bombą, po której może nie być do końca wiadomo, którą stronę obierze w nadchodzącej wielkiej wojnie. W napisach końcowych finałowego odcinka możemy zobaczyć krótką scenę tańca Percy'ego i Annabeth na szkolnej sali - chwilę później widzimy planszę, która głosi jasno: premiera 3. sezonu serialu nastąpi jeszcze w 2026 roku.

Konkretna, dzienna data nie została podana, ale jest to jak najbardziej dobra wiadomość - przerwa pomiędzy ostatnim odcinkiem 1. sezonu a pierwszym drugiego wynosiła grubo ponad rok, a tutaj trzeci sezon dostaniemy jeszcze w tym samym roku. To wielka gratka dla fanów serialu oraz książkowych oryginałów - nadchodząca odsłona będzie oparta na "Klątwie tytana" - kolejnej części serii autorstwa Ricka Riordana. To szczególna sytuacja: fabułę obu dotychczasowych sezonów poniekąd znamy już z filmowych adaptacji. Dalej jednak twórcy nie poszli, zatem 3. sezon będzie wypłynięciem na zupełnie nowe, nieodkryte jeszcze wody.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy - obsada 3. sezonu

Choć zapewne nie jest to jeszcze kompletna lista, znamy już sporo nazwisk, które zobaczymy w 3. sezonie "Percy'ego Jacksona i bogów olimpijskich". Powrócą znane twarze, ale nie zabraknie nowych postaci i głośnych nazwisk, które wzbogacą aktorski skład serialu.

W obsadzie 3. sezonu znaleźli się:

  • Walker Scobell jako Percy Jackson
  • Leah Sava Jeffries jako Annabeth Chase
  • Daniel Diemer jako Tyson
  • Aryan Simhadri jako Grover
  • Holt McCallany jako Atlas
  • David Costabile jako dr Thorn
  • Jesse L. Martin jako Frederick Chase
  • Levi Chrisopulos jako Nico di Angelo
  • Olive Abercrombie jako Bianca di Angelo
  • Dafne Keen jako Artemis
  • Saraa Chaudry jako Zoe Nightshade
Adam Kudyba
22.01.2026 20:22
