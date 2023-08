Amazon zamówił 2. sezon serialu science fiction, ale już go skasował. Co się stało?

"Peryferal" zabiera widzów do przyszłości, w której technologia zmieniła ludzkie życie. Główna bohaterka odkrywa alternatywną rzeczywistość i musi zmierzyć się z własną mroczną przeszłością. Brzmi dobrze, prawda? A dodajmy do tego, że producentami są Jonathan Nolan i Lisa Joy, czyli twórcy "Westworld", gwarantujący najwyższą jakość wykonania. Podobnie jednak jak w przypadku serialu HBO nie będą mieli okazji dokończyć swojej opowieści.



"Jak to 2. sezon "Peryferal" nie powstanie? Amazon zamówił go przecież jeszcze w lutym tego roku" - zastanawiacie się pewnie. Bo faktycznie mieliśmy dostać nowe odcinki, nad którymi prace zresztą ruszyły dosłownie parę miesięcy temu, a dokładnie w maju. Wydawało się, że je dostaniemy, gdyż serial Prime Video co prawda jakimś wielkim hitem nie był, to jednak cieszył się tak uznaniem krytyków, jak i całkiem sporą popularnością wśród widzów. W tym drugim wypadku nie mamy konkretnych danych, ale nawet w Polsce produkcja przez wiele tygodni nie schodziła z pierwszego miejsca listy najchętniej oglądanych tytułów na platformie w naszym kraju.



