2. najdroższy serial w historii przegrał z kulinarnym show. Amazon przestanie szastać kasą?

Drugi najdroższy serial w historii okazał się klapą? Amazon szykuje się co prawda do rozwoju uniwersum "Cytadeli", ale pierwsze odcinki produkcji niezbyt przypadły widzom do gustu. Jak się bowiem okazuje, większą popularnością cieszyło się nawet kulinarne show Netfliksa - "Grillmasterzy w akcji", które nie kosztowało przecież kilkuset milionów dolarów.