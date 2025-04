Kontynuacja Pewnego razu... w Hollywood - nowe szczegóły filmu Finchera. To nie będzie typowy sequel

W zeszłym tygodniu świat zelektryzowała informacja o tym, że we współpracy z Netfliksem powstanie kolejny film z tego "uniwersum". Popularna jest pogłoska, że właśnie to miał być dziesiąty i ostatni film Tarantino. Reżyserią projektu zajmie się jednak David Fincher ("Siedem", "Zodiak", "The Social Network", "Mindhunter"). Głównym bohaterem filmu ma być grany przez Pitta Cliff Booth, zaś jeśli DiCaprio w ogóle w filmie wystąpi, to ma być to niewielka rola. Produkcja ma się rozpocząć jeszcze w lipcu tego roku.



Portal World of Reel przytacza wypowiedź Seana Fenesseya, przyjaciela Quentina Tarantino, który potwierdził, że "wygląda na to, że ten film naprawdę powstanie", przy okazji dzieląc się tym, co wie na temat nowego projektu reżysera: