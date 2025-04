The Last of Us, sezon 2. - recenzja. Jeszcze lepsza adaptacja

Mija pięć lat. Joel i dziewiętnastoletnia już Ellie na dobre zadomowili się w Jackson. Dają z siebie wszystko jako członkowie tej społeczności. Ostatnimi czasy nie dogadują się zbyt dobrze (przyczynę tego stanu rzeczy poznajemy kilka epizodów później), ale znaleźli swoje miejsce w tym nowym, nieprzyjaznym świecie. Żyją, pracują, zawierają przyjaźnie. To dość stabilne, relatywnie spokojne życie - przynajmniej jak na rzeczywistość, w której morderczy grzyb przejmuje kontrolę nad ludźmi. Wkrótce jednak w okolice dotrze grupa ex-Świetlików, a po całym tym pozornym spokoju nie zostanie choćby ślad.



2. sezon „The Last of Us” opowiada już zatem nie tylko o upadku cywilizacji i nieoczekiwanej miłości, która wykwitła na niezliczonych, bardziej lub mniej koniecznych zabójstwach. Nowy rozdział staje się opowieścią o traumie i zemście, która nie chce pozwolić, by spirala bezsensownej przemocy wreszcie się zatrzymała. Na każdym kroku przypomina, że ludzie nie dzielą się na dobrych i złych. Miłość, rzecz jasna, wciąż tu jest, ba, jest jej całkiem sporo - tym razem jednak w znacznie mroczniejszej odsłonie. Ta miłość za wszelką cenę dąży bowiem do sprawiedliwości. Niekoniecznie właściwie pojmowanej.



Twórcy zderzają ze sobą różne perspektywy wykute w ogniu woli przetrwania i walki: komuna, religijne kulty, militarna dyktatura. Wszystko w rękach ludzi pozornie skrajnie różnych, a jednak pod wieloma względami tak bardzo do siebie podobnych, poszukujących sposobu na sprawne oswojenie nowej rzeczywistości, w której zadanie komuś śmierci niekoniecznie jest kwestią prostego wyboru. Problematyka moralności staje się jeszcze bardziej złożona i niejednoznaczna, podział na oprawców i ofiary nie jest prosty, bo każdy jest tu w pewnym sensie jednym i drugim.



Pierwszy, wolniejszy odcinek to cisza przed burzą - fani gry wiedzą, jakiego wydarzenia mogą się spodziewać i owszem, to, co podzieliło graczy, zobaczymy i tutaj. Bez obaw, nie zdradzę szczegółów, nie powiem nic więcej. Podkreślę tylko raz jeszcze, że większość kluczowych wydarzeń zostało odwzorowanych z niemal czołobitną wiernością oryginałowi, jeśli nie liczyć modyfikacji szczegółów, które wychodzą całości na plus. Największe nowinki to elementy dopisane - jak na przykład cały retrospektywny epizod wyreżyserowany przez Druckmanna, podobnie jak osławiony 3. z poprzedniej odsłony. Nie jest może aż tak poruszający i bezbłędnie napisany, ale z całą pewnością wiele wnosi i potęguje emocjonalny ładunek całości.



Miłośnicy oryginału docenią ogrom nienachalnych, wręcz organicznych easter eggów czy sekwencji czerpiących ze źródła niemal wszystko: od palety kolorów, poprzez dialogi i kadrowanie, aż po nastrój i wydźwięk. Serial wciąż brzmi i wygląda świetnie - lepiej niż jakakolwiek znana nam ekranowa opowieść o nowym świecie wyrastającym na zgliszczach dawnej kultury.



Jak zapowiadali twórcy, historia będzie kontynuowana w kolejnej odsłonie - materiał źródłowy z 2. części gry jest znacznie bardziej obszerny niż w przypadku „jedynki”, po siedmiu epizodach dochodzi zatem do naturalnego momentu podziału fabuły. Druckmann i Mazin konsekwentnie podążają obraną wcześniej, sprawdzoną już ścieżką - i słusznie. Nie są przecież w stanie zaoferować więcej, niż dały nam te w istocie kompletne gry, dzieła sztuki, których siła wynika przede wszystkim ze specyfiki medium - mogą jedynie co nieco dopowiedzieć i zrobić wszystko. by niczego nie okaleczyć. Póki co: znakomicie im idzie.