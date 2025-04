Który film bije finansowe rekordy w kinach? Nie zgadniecie

Przekładanie gier na język filmu bywa ryzykownym zadaniem, o czym szczególnie boleśnie przekonało się ostatnio zmiażdżone przez widzów i krytyków "Borderlands". Choć "Minecraft: Film" nie zbiera jakichś przesadnie pozytywnych recenzji (zwłaszcza od recenzentów), to cieszy się sporą popularnością. Jak podaje chociażby The Hollywood Reporter, w weekend otwarcia film zarobił 157 mln dolarów w USA i 144 mln za granicą, co łącznie daje bardzo wysoki wynik 301 mln dolarów zainkasowanych na całym świecie.Oprócz samego faktu zarobienia wysokiej kwoty (miliard zapewne jest kwestią czasu), film w reżyserii Jareda Hessa bije także niektóre dotychczasowe rekordy i pnie się w górę w zestawieniach. "Minecraft: Film" został najlepiej zarabiającą filmową adaptacją gry (przebijając animację o Mario). Choć minęły zaledwie trzy dni od premiery tej produkcji, już może dzierżyć ona miano drugiej najbardziej dochodowej w 2025 roku (zaraz po najnowszym filmie z Kapitanem Ameryką w roli głównej).