  rozrywka
  Seriale

Kiedy premiera 3. sezonu Pierścieni Władzy? Fani Władcy Pierścieni muszą być cierpliwi

Fantastyka ostatnimi czasy ma się dobrze i nie inaczej jest z "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy". Od dawna wiadomo, że serial Amazona doczeka się 3. sezonu. Sprawdzamy, kiedy może on trafić do serwisu Prime Video.

Adam Kudyba
pierscienie wladzy 3 sezon
Choć osobiście nigdy nie byłem nie wiadomo jak wielkim fanem "Władcy Pierścieni", trzeba przyznać, że lata po premierze najsłynniejszych filmów, owo uniwersum wciąż budzi aktywne emocje. Nic dziwnego, że w 2022 roku zdecydowano się stworzyć "Pierścienie Władzy", a po średnio przyjętym premierowym sezonie pójść w ciemno i poprawić poziom w następnym. Trzecia odsłona serialu jest kwestią czasu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - kiedy 3. sezon?

Póki co nie są dostępne żadne oficjalne informacje, ujawniające, na czym konkretnie skupi się 3. sezon "Pierścieni Władzy". Można jednak się spodziewać, że zobaczymy pełnego potęgi Saurona, który podporządkował sobie armię orków. Eregion upadł, Celebrimbor poniósł śmierć, świat idzie ku złemu. Nieunikniona jest też konfrontacja mrocznych sił oraz dobra - Galadriela (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) i Gil-galad (Benjamin Walker) zjednoczeni staną do walki, by pokonać siły ciemności. Pełnoskalowy konflikt między elfami i Sauronem się zbliża.

Podstawowe pytanie zatem brzmi: kiedy będzie nam dane zobaczyć bohaterów w akcji i śledzić ogromną, rozgrywającą się w 3. sezonie stawkę. Prime Video nie opublikowało jeszcze konkretnej, dziennej daty. Według pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji, nową odsłonę "Pierścieni Władzy" powinniśmy zobaczyć albo pod koniec 2026 roku, albo na początku następnego, 2027 roku. Trzeba jednak mieć na uwadze, że na tym etapie są to spekulacje i rozważania - w związku z czym najlepiej oczekiwać na oficjalne komunikaty.

Warto zaznaczyć, że nie ma w tym momencie żadnych informacji sugerujących, że pracę są jakkolwiek opóźnione. Gdyby sugerować się premierami poprzednich sezonów, można teoretycznie założyć, że 3. sezon "Pierścieni Władzy" powinien ukazać się jesienią 2026 - pierwszy i drugi trafiały do Prime Video w niemal identycznych momentach, na przełomie sierpnia i września. Czas pokaże, czy w przypadku najnowszej części tej historii teoria stanie się praktyką.

Adam Kudyba
28.03.2026 06:16
Tagi: Prime VideoWładca Pierścieni
