Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą

Trwają prace nad powrotem jednej z najsłynniejszych marek w historii kina. "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów, jednak fani dostali właśnie dość mocny cios w serce. Okazało się bowiem, że kultowy bohater serii, Aragorn, będzie miał - dosłownie - nową twarz.

Adam Kudyba
aragorn wladca pierscieni film
REKLAMA

Kilka miesięcy temu stało się jasne - po latach debat i dyskusji zdecydowano się, by wrócić do świata, który znamy z "Władcy Pierścieni". Nakręcenie kolejnego filmu to niewątpliwie spore wyzwanie i odpowiedzialność, zwłaszcza, że za jego reżyserię nie odpowiada już Peter Jackson, stojący za kamerą oryginalnej trylogii. Tym razem pałeczkę przejął Andy Serkis, mający na koncie takie tytuły jak "Pełnia życia", "Mowgli: Legenda dżungli" czy "Venom 2: Carnage". Nie są to tytuły, które sugerują wielki optymizm, ale do katastroficznych wizji też powodów nie ma. No chyba, że jest się fanem oryginalnego Aragorna.

REKLAMA

Wielkie powroty do Władcy Pierścieni. Poza jednym

Wraz z rozpoczęciem dyskusji na temat powstawania "Władcy Pierścieni: Polowania na Golluma" (bo tak brzmi tytuł) naturalnie przerzucano się teoriami na temat tego, których słynnych aktorów zobaczymy ponownie w swoich rolach. Wiadomo, że swoje role powtórzą Elijah Wood (Frodo) oraz Ian McKellen (Gandalf), mamy również po raz kolejny zobaczyć na ekranie Seana Beana w roli Boromira, Orlando Blooma, wcielającego się w elfa Legolasa, a także Andy'ego Serkisa, który oprócz funkcji reżysera, znów będzie Gollumem.

Niestety, fani "Władcy Pierścieni" mogą się rozczarować brakiem jednego, dużego nazwiska. World of Reel podało, że Viggo Mortensen nie powróci do swojej ikonicznej roli Aragorna. To nie była oczywista wiadomość - twórcy potwierdzali, że ta postać ma mieć duże znaczenie w "Polowaniu na Golluma", a sam aktor miał być otwarty na powrót do kultowej roli - tym bardziej szkoda, że nie doszło to do skutku. Studio planowało zastosować technologię odmładzającą wobec Mortensena, ale wygląda na to, że takie kroki nie będą już potrzebne. Co w takim razie z Aragornem? Jakie będą jego dalsze losy?

Otóż okazuje się, że choć Viggo Mortensen nie wróci, jego postać nie zostanie wymazana z filmu - Aragorn zostanie obsadzony na nowo, najprawdopodobniej młodszym aktorem. Pierwsi kandydaci mieli już się spotkać z Andym Serkisem, ale póki co nie ujawniono żadnych nazwisk ubiegających się o rolę. Nie ulega wątpliwości, że ta decyzja odbije się na fanach, którzy raczej wychowali się na kreacji Mortensena i nie widzą nikogo innego w tej roli.

Jak wynika z informacji portalu, twórcy nie byli jednak nieprzygotowani na taką ewentulaność - scenarzystka Philippa Boyens stwierdziła, że Mortensen może nie chcieć wrócić, a w takim wypadku trzeba będzie "przekazać" postać komuś innemu. Nie ma wątpliwości, że ktokolwiek otrzyma rolę Aragorna, poniesie na swoich barkach olbrzymią odpowiedzialność i cały świat będzie na niego patrzył.

"Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma" ma wejść do kin 17 grudnia 2027 roku.

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
10.12.2025 08:56
Tagi: Viggo MortensenWładca Pierścieni
Najnowsze
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA