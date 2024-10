Po ogłoszeniu informacji na temat najnowszej produkcji aktorskiej ze świata "Włady Pierścieni", fani zaczęli spekulować, jak właściwie będzie wyglądał nowy film. Pojawiły się m.in. przypuszczenia, że zostanie on podzielony na dwie części. Swoją cegiełkę do tych wniosków dołożył sam Ian McKellen, odtwórca roli Gandalfa w oryginalnej trylogii, który zasugerował to w jednym z wywiadów.