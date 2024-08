"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" to hit. A odpaliłam go tylko dla gwiazdy "Wednesday"

To właśnie ta lekkość urzekła mnie w "Przewodniku" najbardziej - serial oglądało się z przyjemnością dzięki kadrom sielskiego miasteczka Little Kilton i żywym kolorom. Tajemnica jest wciągająca, przez co chce się oglądać dalej, a poboczne wątki nie są wciśnięte na siłę. Mimo że można narzekać na brak wyrazistych bohaterów, to dla Emmy Myers warto tę produkcję obejrzeć - jest idealna na wakacje zarówno dla fanów książki, jak i dla tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z lekturą. A że serialowa Pip skradła moje serce, to ja sama chętnie sięgnę po powieść Holly Jackson.