„Batman: Mroczny mściciel” to „arcydzieło”. Widzowie są zachwyceni nowym serialem

„Batman: Mroczny mściciel”, nowy serial wyprodukowany przez Matta Reevesa i J.J. Abramsa, to duchowy spadkobierca kultowej kreskówki z 1992 r. Nic dziwnego, skoro głównym twórcą jest sam Bruce Timm, czyli współautor ikonicznego „Batman: The Animated Series”. Projekt na wiele sposobów nawiązuje do tamtej animacji, ale opowiada o Mrocznym Rycerzy na swój własny, unikalny sposób. Scenarzyści (m.in. Ed Brubaker i Greg Ruck, autorzy uznanej serii „Gotham Central”) mieli zadbać o to, by nowa produkcja była mroczniejsza w tonie i brutalniejsza, niż poprzednik sprzed 32 lat. „Caped Crusader” z założenia ma oferować poważniejsze podejście do tematu, pogłębiając charaktery i rys psychologiczny bohaterów - pozytywnych i negatywnych. Nowy serial odszedł od stylistyki Dark Deco - przenosi widza do świata w całości inspirowanego latami 40. ubiegłego stulecia, czerpiąc z czarnego kryminału i z komiksów o Batmanie z tamtego okresu. Rzecz jasna nie zabraknie też całkowicie nowych i oryginalnych elementów. Jednym z nich ma być choćby świeże spojrzenie na dr Quinzel, czyli Harley Quinn - ma ona być znacznie bardziej niebezpieczna i wykorzystywać jako swą broń... znajomość psychiatrii.



Jak wyszło? Czy obietnice spełniono? Wygląda na to, że z nawiązką.