Gwiazdor Batmana nie widzi problemu w skasowaniu jego filmu. "Duży, fajny, przyjemny czek"

Pamiętacie, gdy ogłoszono, że w "The Flash" Michael Keaton ponownie wcieli się w Batmana? Informacja ta wywołała wielkie poruszenie. Aktor, uważany za jednego z najlepszych (o ile nie najlepszego) Człowieka Nietoperza w historii kina, miał powrócić do ikonicznej roli. Jak to się skończyło? Nieważne, bo przecież film przy budżecie rzędu 200 mln dol. zarobił zaledwie nieco ponad 271 mln. Mimo to wcześniejszy entuzjazm fanów rozpalił wyobraźnię Warner Bros., które popularność dawnej inkarnacji Mrocznego Rycerza postanowiło jeszcze wykorzystać, aby wzmocnić (stworzyć jakikolwiek?) hype na "Batgirl".



"Batgirl" stała się hitem... sieci. Nie miało to nic wspólnego z jej jakością, bo o tej przekonała się jedynie garstka widzów pokazów testowych. Niemal gotowy film, w który włożono już 90 mln dol., Warner Bros. Discovery postanowiło bowiem skasować. Odłożono go na półkę, żeby, jak się okazało, koncern mógł go sobie odpisać od podatku. Udało mu się dzięki temu odzyskać sporą część pieniędzy włożoną w produkcję, ale niesmak pozostał. Oczywiście, nie u wszystkich.