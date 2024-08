Styl artystyczny nowej animacji zbierającej świetne noty, za którą odpowiada Bruce Timm pracujący wcześniej przy „Batmanie” z lat 90., przywodzi na myśl kreskówki sprzed lat. Serial osadzono fabularnie niemal stulecie temu, ale plejada postaci jest różnorodna. Chociaż wyciągnięto je prosto z kart komiksów, to pewne szczegóły ich charakterystyki mogą zaskoczyć nawet fanów.



Dla przykładu wierny lokaj Alfred, który ostatnio często był takim dziarskim facetem, tutaj znów jest starszym panem i to z brzuszkiem, a na starcie pojawia się Pingwin, ale będący kobietą. Jim Gordon ma zaś rudowłosą córkę Barbarę, ale ta jest czarnoskórą adwokat, która do tego przyjaźni się z terapeutką Harley Quinn; ta z kolei, odspawana od Jokera, romansuje z detektyw Montoyą itd. itp.



Całość utrzymano w klimacie noir i tak jak przystało na czas akcji, jest mrocznie i ponuro, co druga osoba nosi płaszcz, a złoczyńcy Tommy Guny. Kreska momentami jest wręcz ascetyczna, ale nigdy nie prostacka. Jeśli się przyjrzeć bliżej poszczególnym kadrom, to całkiem sporo dzieje się na drugim i na trzecim planie. Widać, że animatorzy włożyli w „Batman: Caped Crusader” masę serducha.