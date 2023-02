Orlando Bloom chce wrócić do "Piratów z Karaibów". Czy to możliwe?

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Piraci z Karaibów" to popkulturowy fenomen. To przecież ekranizacja atrakcji w Disneylandzie, którą pokochali widzowie na całym świecie. Do tej pory powstało pięć filmów i każdy z nich okazał się hitem. Seria zarobiła łącznie ponad 4,5 mld dolarów. I chociaż "Zemsta Salazara" najlepsza nie była, wszyscy z zapartym tchem czekamy na kontynuację. Producent Jerry Bruckheimer ciągle przecież o niej mówi. Oczywiście w sposób wymijający - bez konkretów.



Wedle słów Bruckheimera "Piraci z Karaibów 6" powstaną z młodszą obsadą. Ale jak to? To nie zobaczymy znanych bohaterów? Czy bez Jacka Sparrowa ta seria będzie miała w ogóle sens? O powrocie Johnny'ego Deppa producent mówi zachowawczo. Chciałby, żeby to się zdarzyło, ale nie od niego to zależy. Sam zainteresowany twierdzi natomiast, że nie zagrałby ponownie u Disneya nawet za 300 mln dolarów i milion alpak. I kiedy wszyscy zastanawiamy się, czy rzeczywiście będzie obstawał przy swoim, Orlando Bloom otwarcie przyznaje, że chętnie znowu wypłynąłby na pełne morze jako Will Turner.