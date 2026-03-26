Salami kładzie się cieniem na wizerunku Makłowicza. Jego firma przeprasza

Ładowanie...

Spacerując obok regałów i lodówek w marketach, niejednokrotnie można było dostrzec produkty z wizerunkiem jednego z najsłynniejszych Polaków, czyli Roberta Makłowicza. Są one sprzedawane pod szyldem firmy Makłowicz i Synowie, czyli rodzinnej firmy spożywczej popularnego krytyka kulinarnego oraz jego synów, Mikołaja i Ferdynanda. W ofercie znajdują się rozmaite produkty takie jak smakowe oliwy z oliwek, makarony, sosy czy gotowe potrawy do podgrzania.

Niedawno do tych pozycji dołączyła również włoska pizza w dwóch wersjach smakowych: Quattro Formaggi oraz Diavola. "Ta pizza to esencja włoskich smaków: mąka z Italii, pomidory dojrzewające w słońcu i ciasto wyrastające 24 godziny na krystalicznej wodzie. Z aromatycznym, pikantnym salami i tradycyjnym kunsztem powstaje prawdziwa alternatywa rodem z Italii, która podbiła nasze serca" - głosi opis. I kiedy wszystko wydawało się być pikobelo, ni stąd, ni zowąd gruchnęła drama.

REKLAMA

Drama z pizzą Roberta Makłowicza. Konsumenci wytykają ułożenie plastrów salami

Konsumenci dopatrzyli się nieścisłości z powodu kawałków salami na pizzy. Chodziło konkretnie o ułożenie plastrów, które nie pokrywało się ze zdjęciem na etykiecie. Firma postanowiła nie zostawiać niezadowolonych klientów bez słowa wyjaśnienia i opublikowała w mediach społecznościowych wpis wyjaśniający.

Drodzy, dostaliśmy od Was sporo wiadomości dotyczących naszej Pizzy Diavola i ułożenia plastrów salami. Rozumiemy, że po zdjęciu etykiety może to wyglądać myląco - i absolutnie nie było naszą intencją wprowadzenie kogokolwiek w błąd.

Tak wygląda pizza na oficjalnej stronie produktu

Dalej podkreślono, że różnice między etykietą a rzeczywistym wyglądem wynikają z tego, że pizza firmy Makłowicz i Synowie jest przygotowywana ręcznie, dlatego nie na każdym produkcie można idealnie odwzorować układ salami:

Pizza przygotowywana jest ręcznie, dlatego ułożenie składników - w tym plastrów salami - może się różnić w każdym egzemplarzu i bywa częściowo przypadkowe. Jednocześnie widzimy, że w obecnej formie może to budzić wątpliwości.

Firma zdecydowała się podjąć odpowiednie kroki w celu naprawienia sytuacji i zapowiedziała, że już pracuje nad zmianą sposobu układania plastrów, aby każdy konsument był zadowolony i nie został wprowadzony w błąd:

Dlatego już pracujemy z produkcją nad zmianą sposobu układania plastrów, tak aby było to dla Was w pełni czytelne i nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Dziękujemy za wszystkie sygnały - traktujemy je bardzo poważnie i na bieżąco reagujemy. Wasze zaufanie jest dla nas kluczowe.

Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że Robert Makłowicz to polskie dobro narodowe, o które należy dbać?

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 26.03.2026 10:45

Ładowanie...