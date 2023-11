Program TVN o osobach w spektrum autyzmu uwrażliwia i uczy empatii. Mam tylko jedno „ale”

Choć sam pomysł, aby dać dojść do głosu osobom będącym w spektrum autyzmu i pozwolić im współtworzyć program jest świetny, mam jedno "ale". Do końca nie wiem, kim są główni bohaterowie "Autentycznych". Osobiście wolałabym, aby dać więcej przestrzeni osobom autystycznym, oczywiście na ile to możliwe, gdyż w programie biorą udział osoby borykające się z rozmaitymi trudnościami. Pewne rzeczy są oczywiście podkreślane, jak talent plastyczny jednego z uczestników, jednak dobrze by było, gdybyśmy mogli bliżej poznać uczestników, którzy opowiedzieliby nam więcej o sobie, swoich zainteresowaniach czy trudnościach na co dzień.