Cena Player w 2026. Czy można zaoszczędzić?

Player to platforma przede wszystkim dla widzów, którzy chcą oglądać nie tylko świetne filmy i seriale, ale również korzystać telewizji po swojemu, łącząc wygodę streamingu z doświadczeniem klasycznej TV. W związku z tym, że Player oferuje na tym polu sporo możliwości, sprawdzamy, ile kosztuje w 2026 roku, jakie pakiety wybrać i czy da się zaoszczędzić.

Player - cena i pakiety w 2026. Ile kosztuje i jak zaoszczędzić?

Player: cena w 2026. Ile kosztuje abonament?

Ceny abonamentu w serwisie Player różnią się w zależności od tego, na jaką opcję zdecyduje się użytkownik. Najtańszy i najbardziej podstawowy pakiet to Player bez reklam, który kosztuje 25 zł za 30 dni. Istnieje również możliwość wykupienia tego pakietu na rok (225 zł za 365 dni) lub nawet 2 lata (450 zł za 730 dni). Dodatkowo można dokupić do niego rozszerzenia w postaci Live TV czy Klubu Filmowego od 15 do 20 zł za miesiąc. Pakiety łączone Playera z TVN24, Canal+ Super Sports czy Klubem Filmowym to koszt od 30 do 99 zł za miesiąc.

Player: pakiety. Jakie można wybrać?

Player posiada zróżnicowaną ofertę pakietów, w tym również te łączone. Oznacza to, że oprócz podstawowej wersji Playera bez reklam, można wybrać również opcję Playera z kanałami TV na żywo, filmami czy kanałami sportowymi w ramach pakietu z Canal+ Super Sports. Oto wszystkie pakiety dostępne w 2026:

Player bez reklam (25 zł za 30 dni, 225 zł za 365 dni, 450 zł za 730 dni) - podstawowy pakiet Playera umożliwia korzystanie z biblioteki serwisu, w tym również pobieranie wybranych produkcji i oglądanie ich offline. Wśród nich materiały w jakości 4K/UHD. W ramach tej opcji użytkownicy mogą oglądać wybrane seriale i programy przed premierą w telewizji, a także seriale Player Original, kolekcję Discovery+ oraz wybrane filmy z biblioteki Player.

Live TV (25 zł za 30 dni, 300 zł za 365 dni) - ten pakiet umożliwia dostęp do ponad 20 kanałów TV, w tym kanałów podstawowych, tematycznych i regionalnych, TVN24, TVN24BIŚ i CNN czy Eurosport 1 i Eurosport 2. Opcja bez pakietu Player kosztuje 25 zł za 30 dni. Istnieje jednak możliwość wykupienia jej jako opcji dodatkowa do aktywnego pakietu Player (20 zł za 30 dni) lub jako Player bez reklam + Live TV (40 zł za 30 dni).

Oferta TVN24+ bez reklam (od 20 do 40 zł za 30 dni) - to pakiet dla tych widzów, którzy chcą być na bieżąco z wydarzeniami lokalnymi i ze świata. Kanał TVN24+ można zakupić razem z Playerem (40 zł za 30 dni) lub wykupić jako opcję dodatkową (20 zł za 30 dni).

Player z sercem bez reklam (25 + 2 zł za 30 dni) - pakiet "z sercem" jest dla tych, którzy chcą wspierać Fundację TVN comiesięczną darowizną w wysokości 2 zł. Poza tym jest to po prostu podstawowa wersja Playera, w ramach której można oglądać wybrane seriale i programy przed premierą w telewizji oraz kanał TVN na żywo, a także pobierać wybrane produkcje i oglądać je offline.

Oferta Canal+ (od 69 do 99 zł za 30 dni) - Player oferuje również opcję dla fanów sportu, oferując kilka pakietów Canal+ Super Sport. Dzięki nim można oglądać na żywo nie tylko rozgrywki UEFA Champions League, ale również mecze PKO BP Ekstraklasy. Dodatkowo w ramach wybranego pakietu można otrzymać także dostęp do seriali i filmów od Canal+ oraz do kanałów na żywo.

Canal+ Super Sport (69 zł za 30 dni):

Canal+ Super Sport + Eleven Sports (79 zł za 30 dni):

Player bez reklam + Canal+ Super Sport (89 zł za 30 dni):

Player bez reklam + Canal+ Super Sport + Eleven Sports (99 zł za 30 dni):

Klub Filmowy Player (od 15 do 30 zł za 30 dni) - to pakiet idealny dla miłośników dobrego kina. Subskrypcja umożliwia dostęp do biblioteki 30 wyselekcjonowanych filmów. Tytuły zmieniają się cyklicznie, dzięki czemu jest szansa obejrzenia sporej ilości produkcji. Posiadacze pakietu Player mogą dokupić ten pakiet za 15 zł za 30 dni. Istnieje również opcja wykupienia tego pakietu osobno (20 zł za 30 dni) lub razem z Playerem bez reklam (30 zł za 30 dni).

Wypożyczalnia Player - umożliwia jednorazowy zakup wybranej produkcji na określoną liczbę godzin. Tego rodzaju tytuły są oznaczone w prawym górnym rogu miniatury jako "Wypożyczalnia". Niektóre z filmów znajdujących się na platformie są dostępne tylko w jednorazowej sprzedaży i nie zawierają się w pakietach.

Player: jak można zapłacić?

W zależności od tego, na jaki pakiet zdecyduje się użytkownik, istnieje kilka opcji płatności za subskrypcję. Abonament można zapłacić odnawialną kartą płatniczą, płatnością powtarzalną BLIK, płatnością odnawialną rachunkiem Play lub płatnością odnawialną "Płacę z Vectra". W niektórych przypadkach wystarczy po prostu uiścić jednorazową opłatę BLIK.

Player za darmo. Czy to możliwe?

Tak, korzystanie z serwisu Player za darmo jest możliwe. Wystarczy wybierać te produkcje, które są dostępne do oglądania bez opłat. W skład darmowych opcji wchodzą również 22 kanały nowej generacji (FAST), bogata oferta kanałów LIVE (TVP, Polsat i Puls), a także dostęp do obszernej biblioteki seriali, filmów i programów rozrywkowych.

Player: anulowanie subskrypcji. Jak zrezygnować?

Aby zrezygnować z subskrypcji w Player, wystarczy zalogować się na swoje konto i przejść do sekcji "Moje zakupy i katy", klikając w awatar w prawym górnym rogu i wybierając tę opcję w menu profilu. Przy wybranej opcji należy kliknąć "Rezygnuję z pakietu" i potwierdzić swój wybór. Subskrypcję trzeba anulować co najmniej 24 godziny przed odnowieniem, aby uniknąć kolejnej opłaty.

Player: jak zaoszczędzić?

Na Playerze można zaoszczędzić w bardzo prosty sposób - wystarczy wybrać te produkcje, które są dostępne bez opłat, a jest ich w serwisie całkiem sporo. Trzeba się jednak liczyć z tym, że trzeba będzie oglądać je z przerwami na reklamy.

Ponadto warto przeanalizować ofertę serwisu, by dowiedzieć się, która opcja będzie najlepsza. Przykładowo: jeśli użytkownik jest fanem sportu, może zrezygnować z subskrypcji w innych serwisach i wykupić dodatkowy pakiet w Playerze. Jeśli natomiast użytkownik jest nastawiony tylko na oglądanie filmów i seriali, może sprawdzić, czy opłaca mu się wypożyczać filmy w Playerze, czy może taniej będzie dołączyć mu do Klubu Filmowego. Player oferuje sporo możliwości, więc warto przyjrzeć im się bliżej.

Player: co obejrzeć w 2026?

Widzowie Playera mogą rzucić okiem przede wszystkim na rozmaite programy telewizyjne. Jednymi z najpopularniejszych formatów są "Afryka Express", "Top Model", "Kuba Wojewódzki" czy "Ślub od pierwszego wejrzenia". W przypadku wybranych tytułów użytkownicy Playera mają możliwość obejrzenia dłuższych odcinków z nieemitowanymi wcześniej fragmentami. W Playerze dostępne są również programy, które będzie można obejrzeć na 7 dni przed premierą w TV. Wśród nich popularne seriale obyczajowe - "Na wspólnej" i "Szpital św. Anny", a także uwielbiane programy - "Kuchenne rewolucje", "Ugotowani" i "Kobieta na krańcu świata". Wcześniejszy dostęp obejmuje również paradokumenty - "Detektywi" oraz "Ukryta prawda".

Nie można nie wspomnieć również o popularnych serialach Player Original. Pod tym linkiem znajdziecie polecane przez nas serialowe perełki, na które zdecydowanie warto rzucić okiem. W wypożyczalni Playera znajdują się natomiast hollywoodzkie hity i głośne polskie produkcje prosto z kinowych ekranów, które można mieć na wyciągnięcie ręki.

Anna Bortniak 18.01.2026 14:40

