Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank

Ładowanie...

Obecnie dla użytkowników serwisów streamingowych najbardziej liczy się wybór. Jest on związany nie tylko z ilością filmów, seriali czy programów, ale również z ceną subskrypcji i dostępnymi pakietami. Dziś z łatwością można wymienić platformy, które oferują dostęp do swoich bibliotek za opłatą - jest to zresztą obecnie najbardziej powszechny sposób dostarczania treści. W związku z tym, w zamian za uiszczenie miesięcznej opłaty, subskrybenci mogą buszować wśród mniej lub bardziej znanych tytułów, płacąc tym samym również za te, których ich zupełnie nie interesują.

Podobnie jest również z klasyczną telewizją - nie tylko narzuca ona widzom oglądanie programów z przerwami na reklamy, ale również ogranicza możliwość wyboru w związku z preferowaną porą konsumowania ulubionych treści. Czy da się inaczej? Oczywiście, że tak. W końcu żyjemy w XXI wieku, kiedy z telewizji można korzystać w nowoczesny sposób i na własnych warunkach. Odpowiedzią na potrzeby widzów, którzy chcą korzystać z telewizji po swojemu, łącząc wygodę streamingu z doświadczeniem klasycznej TV, jest serwis Player.

Player - programy na jesień 2025. Co obejrzeć?

Jesień to pora roku, która zwiastuje nowe sezony uwielbianych programów. Podczas gdy telewidzowie będą śledzić je w klasyczny sposób, użytkownicy Playera otrzymają ekskluzywny dostęp do popularnych tytułów (niektóre programy będzie można obejrzeć wyłącznie w serwisie).

Jednym z formatów, na który widzowie czekają z niecierpliwością, jest "Afryka Express". Tym razem uczestnicy po raz pierwszy w historii wyruszy na Czarny Ląd - tam, w samym sercu Afryki, Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji ośmiu par. Zawalczą one o zwycięstwo, biorąc udział w wyścigu przez spalone słońcem sawanny, kolorowe bazary i dziką przyrodę. Program zadebiutuje w sobotę, 6 września o godzinie 19:45, a poprowadzi go Iza Krzan. Użytkownicy Playera będą mogli nie tylko oglądać program o dogodnej dla siebie porze, ale również otrzymać dostęp do wydłużonych odcinków.

Wydłużone odcinki dotyczą również programów "Ślub od pierwszego wejrzenia" oraz "Kuba Wojewódzki". "Ślub od pierwszego wejrzenia. Extra" to coś dla fanów formatu o tematyce ślubnej. Użytkownicy Playera będą mieli możliwość obejrzeć dłuższe odcinki z nieemitowanymi wcześniej fragmentami. Reality show Kuby Wojewódzkiego nie trzeba natomiast nikomu przedstawiać. Warto jednak wspomnieć, że fani showmana w ramach tytułu "Kuba Wojewódzki. Extra", dostępnego wyłącznie w Playerze, będą mogli obejrzeć nieemitowane fragmenty, które dostarczają więcej emocji i mniej cenzury.

Na fanów mody czeka z kolei program "Top Model", który będzie emitowany w każdą środę o 21:35, począwszy od 3 września. W 14. edycji ponownie zmierzą się aspirujący modele i modelki, którzy będą rywalizować o zwycięstwo w programie, biorąc udział w castingach, wymagających sesjach i pokazach modowych. Nad rozwojem uczestników czuwają eksperci - Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka - a przez cały program będzie wspierał ich Michał Piróg. Nowością związaną z programem "Top Model" jest program "Top Model Icons", który będzie dostępny wyłącznie dla użytkowników Playera. Pierwsze 2 odcinki zadebiutowały 20 sierpnia.

W Playerze dostępne są również programy, które będzie można obejrzeć na 7 dni przed premierą w TV. Wśród nich popularne seriale obyczajowe - "Na wspólnej" i "Szpital św. Anny", a także uwielbiane programy - "Kuchenne rewolucje", "Ugotowani" i "Kobieta na krańcu świata". Wcześniejszy dostęp obejmuje również paradokumenty - "Detektywi" oraz "Ukryta prawda".

Player - programy na jesień 2025. Pełna lista tytułów

Afryka Express . Premiera: 6 września (sobota) o 19:45 . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do wydłużonych odcinków.

. Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do wydłużonych odcinków. Top Model, sezon 14. Premiera: 3 września (środa) o 21:35 .

Premiera: . Top Model Icons . Premiera: 20 sierpnia (środa) . Format będzie dostępny wyłącznie dla uczestników Playera. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne w serwisie.

. Premiera: . Format będzie dostępny wyłącznie dla uczestników Playera. Pierwsze 2 odcinki są już dostępne w serwisie. Na wspólnej . Emisja: od poniedziałku do czwartku o 20:15 . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV.

. Emisja: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV. Szpital św. Anny . Premiera: 1 września (poniedziałek) o 16:50 (emisja od poniedziałku do piątku) . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV.

. Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV. Kuchenne rewolucje, sezon 31. Premiera: 4 września (czwartek) o 21:35 . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV.

Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV. Ugotowani . Premiera: 30 sierpnia (sobota) o 17:55 . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV.

. Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV. Kobieta na krańcu świata . Premiera: 7 września (niedziela) o 12:00 . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV.

. Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV. Detektywi . Premiera: 1 września (poniedziałek) o 17:55 (emisja od poniedziałku do piątku) . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV.

. Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV. Ukryta prawda . Premiera: 1 września (poniedziałek) o 15:00 (emisja od poniedziałku do piątku) . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV.

. Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do premierowych odcinków na 7 dni przed premierą w TV. Ślub od pierwszego wejrzenia . Premiera: 2 września (wtorek) o 21:35 . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do wydłużonych odcinków.

. Premiera: . Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do wydłużonych odcinków. Kuba Wojewódzki. Premiera: 2 września (wtorek) o 22:40. Użytkownicy Playera otrzymają dostęp do wydłużonych odcinków.

Player - o co z nim chodzi?

Player to serwis, który pozwala na korzystanie z telewizji na własnych zasadach - na życzenie i na dowolnym urządzeniu. Oprócz tego, że użytkownicy mogą wybrać dogodny moment na konsumowanie treści rozrywkowych z szerokiej oferty Playera, to dodatkowo wybrane tytuły można obejrzeć wcześniej niż w telewizji. Wisienką na torcie jest elastyczny model serwisu, który daje widzom wybór, w jaki sposób będą z niego korzystać. Posiada on trzy poziomy:

1. Player bez opłat z reklamami, który oferuje widzom przede wszystkim dostęp do klasycznej telewizji bez opłat z reklamami. Ta opcja obejmuje 22 kanały nowej generacji (FAST), co czyni serwis liderem na rynku, a także bogatą ofertę kanałów LIVE - TVP, Polsat i Puls. Bezpłatna opcja oferuje również dostęp do obszernej biblioteki seriali, filmów i programów rozrywkowych.

2. Player bez reklam, w ramach którego już od 25 zł miesięcznie można nie tylko oglądać ulubione programy bez zbędnych przerw na reklamy, ale również otrzymać dostęp do formatów, które nie będą emitowane nigdzie indziej ("Top Model Icons", "Ślub od pierwszego wejrzenia Extra", "Kuba Wojewódzki Extra"). Decydując się na opcję Player bez reklam, można oglądać wybrane programy (i wszystkie seriale) aż 7 dni przed emisją w TV. Płatna opcja obejmuje również pakiet LIVE z takimi programami jak TVN24, TVN24 BiS, Eurosport 1 i 2, Discovery, CNN, TLC, który wcześniej był dodatkiem, a dziś można zakupić go osobno.

3. Wypożyczalnia Playera to coś dla tych, którzy chcą płacić tylko za te produkcje, które naprawdę ich interesują. Biblioteka Playera posiada około 2500 tytułów - od gorących kinowych premier, aż po uwielbiane klasyki od najlepszych dystrybutorów. Wszystko to w zasięgu pilota i bez wykupywania miesięcznej subskrypcji - wypożyczasz, kiedy i co tylko chcesz. Ceny zaczynają się już od 5 zł.

Dzięki tym trzem opcjom widz ma absolutną wolność wyboru w związku z tym, co chce oglądać. Player bez opłat daje dostęp do interesujących i wartościowych treści (w tym podstawowe kanały TV, transmisje sportowe czy programy informacyjne), a płatne opcje obejmują tylko to, co widz naprawdę chce obejrzeć. A tej jesieni będzie takich programów sporo.

Anna Bortniak 07.09.2025 09:04

Lokowanie produktu : Player

Ładowanie...