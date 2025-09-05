To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl

Ładowanie...

Player to serwis, który bardzo odważnie podszedł do swojej oferty. Platformy VOD zdobyły taką popularność na świecie ze względu na to, że pozwoliły na oglądanie treści „na życzenie”, a więc dokładnie wtedy, kiedy chce tego widz, a nie wtedy, gdy narzuci mu to ramówka stacji telewizyjnej. Player idzie jeszcze dalej i zostawia użytkownikowi decyzję dotyczącą nawet tego, czy chce… płacić za oglądane materiały. O co chodzi? Już wyjaśniam.

Player – to streaming czy telewizja?

Odpowiedź na to dość zasadne pytanie jest dość proste. Player to serwis VOD, który łączy oba światy. Na tej platformie obejrzycie filmy, seriale, a także popularne programy telewizyjne. Jednocześnie serwis oferuje dostęp do telewizji linearnej, więc także widzowie lubiący klasyczną ramówkę znajdą tu coś dla siebie. To wyjątkowo wygodne, jeśli chce się oglądać kanały telewizyjne, a jednocześnie nie chce się wiązać długoterminową umową.

To jednak nie wszystko, bo Player oferuje znacznie więcej i najłatwiej będzie wyjaśnić to posługując się metaforą windy.

Poziom Zero (złotych)

Ofertę Playera warto rozpocząć od tego poziomu, na którym nie trzeba płacić. To dobry punkt startowy, bo wystarczy się zalogować, aby cieszyć się niemal całą zawartością serwisu. Na tym poziomie możecie oglądać popularne seriale i programy. Możecie nadrobić ulubione telenowele (na przykład „Na Wspólnej”), albo zacząć zupełnie od nowa odpalić sobie jeden z kultowych thrillerów (jak choćby „Odwróceni”) czy seriali komediowych (jak na przykład „Brzydula”). Bez opłat możecie zobaczyć również pierwsze odcinki oryginalnych produkcji Playera takich, jak „Klara” z Izabelą Kuną w roli głównej.

I tak, to wszystko bez płacenia choćby złotówki, choć z reklamami. Dopytujących uspokajam – nie są one długie.

Poziom pierwszy, z pakietem bez reklam

Jeśli jednak komuś przeszkadzają reklamy, to bardzo łatwo można się ich pozbyć. Wystarczy wjechać na wyższy poziom. Taki dostęp kosztuje tylko 25 złotych za 30 dni. Można z niego w dowolnym momencie zrezygnować bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.



W ramach pakietów Playera dostaniecie również prapremiery wybranych programów i seriali, a także odcinki specjalne.



Co ważne, Player obok podstawowego pakietu oferuje również inne, bardziej rozbudowane opcje. Jest to między innymi dostęp pakiet Live TV, który dorzuca jeszcze kilka kanałów premium do oferty. Są to m. in. TVN24, TVN24 BiS, Eurosport 1 i 2, Discovery, CNN, TLC.

Poziom drugi, Wypożyczalnia Player

Obok wspomnianych opcji Player posiada również Wypożyczalnię, która nie zastępuje telewizji, a…. kino! Działa to bardzo prosto. Wystarczy przejść do Wypożyczalni, wyszukać odpowiedni film, zapłacić i gotowe, można cieszyć się produkcją, która jeszcze nie tak dawno dostępna była jedynie w kinach. Z tą różnicą, że możecie zaoszczędzić na popcornie, nie słuchać cudzych rozmów, no i oczywiście nie trzeba w ogóle wychodzić z domu. No i nie ma reklam.

Co ważne, na to piętro można wjechać bezpośrednio. Aby korzystać z Wypożyczalni Player nie trzeba mieć żadnej subskrypcji w serwisie. Możecie więc z niej skorzystać niemalże z marszu, co dobrze komponuje się z faktem, że sama platforma dostępna jest bez opłat.

W wypożyczalni dostępnych jest aż 2500 tytułów i jest to jedna z największych tego typu usług na rynku. W serwisie możecie obejrzeć takie hity jak „Vaiana 2”, hitowy „Minecraft: Film”, „Gladiatora II”, a nawet „Supermana”, który dopiero co miał swoją kinową premierę. Ceny zaczynają się już od 5 zł. Na przykład za hit ostatnich miesięcy, czyli "28 lat później" zapłacicie 18 złotych, tyle samo kosztuje wspomniany "Minecraft: Film" czy niezła komedia romantyczna pt. "Materialiści". Z kolei świeżutka produkcja "F1: Film" kosztuje 49,99 zł.

Czy Player się opłaca?

To źle zadane pytanie. Z Playera nie opłaca się nie korzystać. Serwis jest przecież zupełnie bez opłat i nie ma absolutnie żadnego powodu, aby przynajmniej nie spróbować. Możecie przejrzeć jego ofertę, odpalić ulubiony serial lub film i nie zapłacić za niego ani złotówki. Jeśli okaże się, że chcesz obejrzeć więcej lub jakiś tytuł chcesz obejrzeć bez reklam, to kupujesz abonament, z którego w dowolnym momencie możesz zrezygnować.



Zwłaszcza że Player oferuje treści ekskluzywne. Na przykład od 20 sierpnia tylko widzowie Playera mogą oglądać „Top Model Icons”, w którym uczestniczki z poprzednich programów opowiadają o swojej drodze na szczyt. Dodatkowo dostępne są znane i lubiane tytuły w wersji Extra, czyli hity takie jak „Ślub od pierwszego wejrzenia”, „MasterChef” czy „Afryka Express”, ale poszerzone o sceny, które nie trafiły do programu.

Konrad Chwast 05.09.2025 14:44

