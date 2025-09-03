Najlepsze seriale serwisu Player. TOP 10 oryginalnych propozycji

Ładowanie...

W związku z premierą Max, a następnie HBO Max, Player został nieco przyćmiony. Warto jednak podkreślić, że serwis posiada w swojej bibliotece mnóstwo oryginalnych produkcji odcinkowych - niektóre pojawiły się już dobrych kilka lat temu, a inne to relatywnie nowe perełki, które widzowie ocenili bardzo przychylnie. Wybraliśmy 10 najlepszych polskich seriali oryginalnych spod szyldu Playera, na które warto rzucić okiem.

Player: najlepsze seriale. TOP 10

Tajemnica zawodowa

Tytuł serialu: Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa Lata emisji: 2021-2022

2021-2022 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Marek Lechki, Kristoffer Rus, Grzegorz Kuczeriszka, Tomasz Szafrański

Marek Lechki, Kristoffer Rus, Grzegorz Kuczeriszka, Tomasz Szafrański Obsada: Magdalena Różczka, Cezary Pazura, Piotr Stramowski, Tamara Arciuch

Magdalena Różczka, Cezary Pazura, Piotr Stramowski, Tamara Arciuch Ocena IMDb: 7/10

Player posiada w swojej kolekcji sporo seriali obyczajowych. Jednym z nich jest "Tajemnica zawodowa", czyli produkcja w gwiazdorskiej obsadzie przeplatająca wątki prawnicze z medycznymi. Jego główną bohaterką jest Julia (Magdalena Różczka), czterdziestolatka po studiach prawniczych, która związała się z chirurgiem-ginekologiem, Andrzejem Żurawskim (Cezary Pazura). Kiedy po 15 latach małżeństwa Julia dowiaduje się, że jej mąż od dwóch lat prowadzi podwójne życie, Andrzej zostaje zaatakowany przez nożownika i w ciężkim stanie trafia na OIOM. Kobieta będzie musiała odłożyć swoje uczucia na bok i stanąć w obronie rodziny, co oznacza powrót do pracy jako adwokatka.

Klara

Tytuł serialu: Klara

Klara Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Łukasz Jaworski

Łukasz Jaworski Obsada: Izabela Kuna, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk, Adam Woronowicz

Izabela Kuna, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk, Adam Woronowicz Ocena IMDb: 6.3/10

"Klara" to ciepła komedia obyczajowa, która tak zachwyciła widzów, że zdecydowano się nakręcić kolejny sezon. Adaptacja powieści Izabeli Kuny skupia się na Klarze (w tej roli sama Kuna), zwyczajnej kobiecie po czterdziestce, która nie wierzy happy endy po małżeństwie, użera się z toksyczną i wszechwiedzącą matką i ma kota reproduktora. Od kilkunastu lat Klara ma jednak wiarę w to, że w końcu spełni swoje marzenia. Jednym z nich jest Aleks, niezbyt urodziwy żonaty prawnik.

Pati

Tytuł serialu: Pati

Pati Lata emisji: 2023-

2023- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Karolina Szymczyk-Majchrzak, Ewa Popiołek, Hanna Węsierska, Bartłomiej Ignaciuk

Karolina Szymczyk-Majchrzak, Ewa Popiołek, Hanna Węsierska, Bartłomiej Ignaciuk Obsada: Aleksandra Adamska, Konrad Eleryk, Magdalena Walach, Agnieszka Przepiórska

Aleksandra Adamska, Konrad Eleryk, Magdalena Walach, Agnieszka Przepiórska Ocena IMDb: 7.3/10

Serialu "Pati" chyba już nikomu nie trzeba przedstawiać - spin-off uwielbianej "Skazanej" podbił bowiem serca widzów. Produkcja skupia się na historii koleżanki Alicji Mazur z celi, tytułowej Patrycji "Pati" Cichy (Aleksandra Adamska), zanim ta trafiła do więzienia. Kobieta musiała stawić czoła wielu życiowym przeciwnościom - za sprawą nieodpowiedzialnej matki uwikłanej w przestępczy półświatek i narkotyki, to właśnie ona musiała zajmować się swoim rodzeństwem. Mimo to pozostała osobą charyzmatyczną i niepowtarzalną, która przezwyciężała wszystko swoją bezczelnością i wyjątkowym poczuciem humoru.

Mój agent

Tytuł serialu: Mój agent

Mój agent Lata emisji: 2022-2023

2022-2023 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Julia Kolberger, Olga Chajdas

Julia Kolberger, Olga Chajdas Obsada: Marek Gierszał, Aleksandra Pisula, Maciej Maciejewski, Ewa Szykulska

Marek Gierszał, Aleksandra Pisula, Maciej Maciejewski, Ewa Szykulska Ocena IMDb: 6/10

"Mój agent" spod szyldu Playera to polska wersja francuskiego hitu "Dix pour cent". Produkcja przedstawia losy współpracujących z aktorami agentów i skupia się na Dorocie (Paulina Walendziak), która postanawia przyjechać do Warszawy i znaleźć pracę w przemyśle firmowym. Splotem przypadków zostaje zatrudniona w prestiżowej Agencji Aktorskiej Krantz, gdzie pracuje również jej ojciec, Marek (Marek Gierszał). Problem pojawia się w momencie, gdy okazuje się, że Marek nie powiedział o istnieniu córki swojej obecnej żonie i synowi. Tymczasem Dorota będzie musiała sprostać trudom pracy z kapryśnymi klientami.

Behawiorysta

Tytuł serialu: Behawiorysta

Behawiorysta Lata emisji: 2022

2022 Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Łukasz Palkowski

Łukasz Palkowski Aktorzy: Robert Więckiewicz, Krystian Pesta, Mirosław Haniszewski, Katarzyna Dąbrowska

Robert Więckiewicz, Krystian Pesta, Mirosław Haniszewski, Katarzyna Dąbrowska Ocena IMDb: 6.3/10

"Behawiorysta" to kolejna serialowa adaptacja książki Remigiusza Mroza. Produkcja skupia się na pojedynku Gerarda Edlinga, wykładowcy i eksperta w dziedzinie kinezyki oraz Horsta Zeigera, wycofanego maniaka komputerowego i nieprzewidywalnego mordercy. Gdy Edling, rozszyfrowawszy Zeigera, próbuje powstrzymać go przed popełnieniem brutalnej zbrodni, okazuje się, że makabryczne widowisko jest transmitowane online na oczach tysięcy widzów. W tych niecodziennych warunkach tytułowy behawiorysta będzie musiał odgadnąć kolejny krok swojego przeciwnika.

Chyłka

Tytuł serialu: Chyłka

Chyłka Lata emisji: 2018-2022

2018-2022 Liczba sezonów: 5

5 Twórca: Łukasz Palkowski, Marek Wróbel

Łukasz Palkowski, Marek Wróbel Aktorzy: Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jacek Koman, Szymon Bobrowski

Magdalena Cielecka, Filip Pławiak, Jacek Koman, Szymon Bobrowski Ocena IMDb: 7.0/10

Remigiusz Mróz, autor bestsellerowych kryminałów, do tej pory doczekał się pięciu serialowych adaptacji swoich powieści. Jedną z nich jest serial "Chyłka" oparty na pięciu pozycjach Mroza: "Zaginięcie", "Kasacja", "Rewizja", "Inwigilacja" oraz "Oskarżenie", który skupia się na poczynaniach prawniczki Joanny Chyłki (Magdalena Cielecka) oraz jej aplikanta Konrada Oryńskiego (Filip Pławiak). Chyłka znana jest z odwagi i bezkompromisowości, co pomaga jej na sali sądowej w obronie klientów, którzy pozornie są już na przegranej pozycji.

Skazana

Tytuł serialu: Skazana

Skazana Lata emisji: 2021-2024

2021-2024 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Bartosz Konopka, Karolina Szymczyk-Majchrzak, Ewa Popiołek, Ewa Ornacka

Bartosz Konopka, Karolina Szymczyk-Majchrzak, Ewa Popiołek, Ewa Ornacka Obsada: Agata Kulesza, Michał Czernecki, Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska

Agata Kulesza, Michał Czernecki, Bartłomiej Topa, Martyna Byczkowska Ocena IMDb: 7.1/10

W czerwcu 2024 roku w Max zadebiutował finałowy sezon serialu "Skazana". Fabuła produkcji, która powstała w oparciu o reportaż Ewy Ornackiej, skupia się na Alicji Mazur, ambitnej sędzi Sądu Okręgowego. Kiedy kobieta zostaje oskarżona o morderstwo, którego nie popełniła, trafia do zakładu karnego, gdzie spada na sam dół więziennego łańcucha pokarmowego. Sytuację zaognia fakt, że w nowej rzeczywistości będzie musiała stawić czoła więźniarkom, na które wcześniej na sali sądowej wydała wyrok. Alicja szybko orientuje się, że przetrwa tylko wtedy, gdy przyjmie obowiązujące za kratami zasady gry, w czym wspiera ją koleżanka z celi - Pati.

Szadź

Tytuł serialu: Szadź

Szadź Lata emisji: 2020-2024

2020-2024 Liczba sezonów: 4

4 Twórca: Sławomir Fabicki, Igor Brejdygant

Sławomir Fabicki, Igor Brejdygant Aktorzy: Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska

Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska Ocena IMDB: 6.5/10

"Szadź", serial oparty o powieść Igora Brejdyganta, skupia się na policjantce Agnieszce Polkowskiej oraz jej zawodowym partnerze, Tomaszu Mrówcu. Śledczy zostają zaangażowani w śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa kobiety w lesie niedaleko Opola. Kiedy wychodzi na jaw, że kobieta padła ofiarą seryjnego mordercy, szybko odkrywają tożsamość sprawcy - jest nim religioznawca i wykładowca na uniwersytecie, Piotr Wolnicki. Z biegiem czasu okazuje się, że Polkowska nieprzypadkowo została uwikłana w sprawę zabójstw młodych dziewcząt. Policjantka za wszelką cenę będzie starała się zdemaskować prowadzącego podwójne życie Wolnickiego i odkryć, co tak naprawdę łączy ją z seryjnym mordercą.

Kontrola

Tytuł serialu: Kontrola

Kontrola Lata emisji: 2018-2022

2018-2022 Liczba sezonów: 4

4 Twórcy: Natasza Parzymies

Natasza Parzymies Obsada: Adrianna Chlebicka, Ewelina Pankowska, Jakub Sielski, Joanna Połeć

Adrianna Chlebicka, Ewelina Pankowska, Jakub Sielski, Joanna Połeć Ocena IMDb: 7.9/10

Polski serial "Kontrola" to historia miłosna o skomplikowanej relacji dwóch kobiet - Majki i Natalii. Dwie byłe kochanki przypadkowo spotykają się podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, na którym Natalia pracuje jako kontrolerka. Serial pokazuje, jakie targają nimi emocje, koncentrując się dodatkowo na eksplorowaniu ich przeszłości oraz prób odbudowy związku po rozstaniu.

Nieobecni

Tytuł serialu: Nieobecni

Nieobecni Lata emisji: 2020-2022

2020-2022 Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Bartosz Konopka, Anna Kazejak, Adrian Panek

Bartosz Konopka, Anna Kazejak, Adrian Panek Obsada: Justyna Wasilewska, Piotr Głowacki, Danuta Stenka, Izabela Kuna

Justyna Wasilewska, Piotr Głowacki, Danuta Stenka, Izabela Kuna Ocena IMDb: 6.5/10

Jedną z cenionych produkcji od Playera jest serial "Nieobecni". Produkcja skupia się na Mili Gajdzie (Justyna Wasilewska), znanej tancerce, która przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. Na miejscu orientuje się jednak, że jej rodzina zniknęła. Kiedy Mila zaczyna poszukiwania, okazuje się, że w małej miejscowości nikt niczego nie widział, ani nie słyszał. W odkryciu prawdy pomaga jej Filip Zachara, podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych chorujący na zespół Aspergera.

Anna Bortniak 03.09.2025 15:50

