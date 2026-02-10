Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał

Ten serial kryminalny skradł serca użytkowników Netfliksa na całym świecie. Gdy tylko platforma ogłosiła, że dostaniemy 2. sezon, wszyscy zastanawialiśmy się, o czym opowie. W końcu się dowiedzieliśmy. Poznaliśmy szczegóły kontynuacji "Dzikości".

Rafał Christ
dzikość 2 sezon kryminał netflix co obejrzeć premiera
REKLAMA

Użytkownicy Netfliksa od dawna czekali na tę informację. "Dzikość" zawróciła im w głowach jeszcze w lipcu zeszłego roku. Gdy tylko pojawiła się na platformie, subskrybenci z całego świata się na nią rzucili. Uważnie śledzili losy agenta federalnego, który rusza tropem morderstwa w Parku Narodowym Yosemite. To miał być jeden strzał. Produkcję planowano jako serial limitowany, co oznaczało, że nie myślano nawet o kontynuacji.

W końcu "Dzikość" opowiada zamkniętą historię. Sprawa została rozwiązana i tyle. A jednak. Serial okazał się takim hitem, że Netflix postanowił go przedłużyć. I to bardzo szybko, bo jeszcze w miesiącu jego premiery. Od tamtej pory fani zastanawiali się, o czym ma być ten 2. sezon. Platforma właśnie ujawniła jego szczegóły.

REKLAMA

Dzikość - o czym opowie 2. sezon kryminału Netfliksa?

Na koniec 1. sezonu "Dzikości" agent Kyle Turner postanawia opuścić Yosemite. Zostaje przeniesiony. Gdzie? Do innego parku narodowego. I jeszcze jednego. I jeszcze. W 2. odsłonie popularnego serialu kryminalnego czeka nas spory przeskok czasowy. Głównego bohatera spotkamy ponownie dopiero na Hawajach.

2. sezon "Dzikości" podąża za agentem Kyle'em Turnerem, który zostaje wezwany, żeby rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci w Parku Narodowym Wulkany Hawai'i, gdzie miejscowe napięcia i zmienny, żywy krajobraz stają się nieprzewidywalną siłą

- czytamy w opisie 2. sezonu serialu.

Mark L. Smith i Elle Smith - współtwórcy i producenci wykonawczy "Dzikości" - nie ukrywają, że są bardzo podekscytowani możliwością eksploracji dziewiczych krajobrazów i tożsamości kulturowej zupełnie innego parku narodowego. Co za tym idzie, pokażą nam Kyle'a Turnere w nowym stanie umysłu, już poza komfortowym Yosemite.

Zdjęcia do 2. sezonu hitowego kryminału Netfliksa już się rozpoczęły. Trwają właśnie na Hawajach. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy możemy się spodziewać nowych odcinków.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o serialach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"DZIKOŚĆ" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
DZIKOŚĆ
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
10.02.2026 08:35
Tagi: Co obejrzeć?Seriale kryminalneSeriale Netflix
Najnowsze
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA