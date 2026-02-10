Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał

Ładowanie...

Użytkownicy Netfliksa od dawna czekali na tę informację. "Dzikość" zawróciła im w głowach jeszcze w lipcu zeszłego roku. Gdy tylko pojawiła się na platformie, subskrybenci z całego świata się na nią rzucili. Uważnie śledzili losy agenta federalnego, który rusza tropem morderstwa w Parku Narodowym Yosemite. To miał być jeden strzał. Produkcję planowano jako serial limitowany, co oznaczało, że nie myślano nawet o kontynuacji.



W końcu "Dzikość" opowiada zamkniętą historię. Sprawa została rozwiązana i tyle. A jednak. Serial okazał się takim hitem, że Netflix postanowił go przedłużyć. I to bardzo szybko, bo jeszcze w miesiącu jego premiery. Od tamtej pory fani zastanawiali się, o czym ma być ten 2. sezon. Platforma właśnie ujawniła jego szczegóły.

Dzikość - o czym opowie 2. sezon kryminału Netfliksa?

Na koniec 1. sezonu "Dzikości" agent Kyle Turner postanawia opuścić Yosemite. Zostaje przeniesiony. Gdzie? Do innego parku narodowego. I jeszcze jednego. I jeszcze. W 2. odsłonie popularnego serialu kryminalnego czeka nas spory przeskok czasowy. Głównego bohatera spotkamy ponownie dopiero na Hawajach.

2. sezon "Dzikości" podąża za agentem Kyle'em Turnerem, który zostaje wezwany, żeby rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci w Parku Narodowym Wulkany Hawai'i, gdzie miejscowe napięcia i zmienny, żywy krajobraz stają się nieprzewidywalną siłą - czytamy w opisie 2. sezonu serialu.

Mark L. Smith i Elle Smith - współtwórcy i producenci wykonawczy "Dzikości" - nie ukrywają, że są bardzo podekscytowani możliwością eksploracji dziewiczych krajobrazów i tożsamości kulturowej zupełnie innego parku narodowego. Co za tym idzie, pokażą nam Kyle'a Turnere w nowym stanie umysłu, już poza komfortowym Yosemite.



Zdjęcia do 2. sezonu hitowego kryminału Netfliksa już się rozpoczęły. Trwają właśnie na Hawajach. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy możemy się spodziewać nowych odcinków.

Rafał Christ 10.02.2026 08:35

