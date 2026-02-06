Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz

Ładowanie...

Widzowie, którzy nie są subskrybentami SkyShowtime, w końcu będą mieli okazję obejrzeć serial "Glina. Nowy rozdział" w telewizji. Kontynuacja kultowego "Gliny", która zadebiutowała niemal dwie dekady później, znalazła się w wiosennym harmonogramie emisji TVP1. Zajmie ona miejsce innego kryminału, który do tej pory był emitowany w piątki wieczorem.

Glina. Nowy rozdział - kiedy premiera w TVP1?

Informacja na temat tego, że "Glina. Nowy rozdział" zadebiutuje w TVP1 pojawiła się już w październiku minionego roku. Ustalił to wówczas serwis Press.pl, jednak data premiery w ramach wiosennej ramówki nie była wówczas jeszcze znana. Dziś wiadomo już, kiedy będzie można zasiąść przed telewizory. Informację przekazał serwis Wirtualne Media.

Koprodukcja SkyShowtime i Telewizji Polskiej zadebiutuje na antenie TVP1 w piątek, 6 marca, o godzinie 20:30. Nowy "Glina" liczy w sumie 6 odcinków, co oznacza, że epizody będą pojawiały się co tydzień aż do 10 kwietnia. Zastąpi on tym samym "Komisarza Alexa", który był dotychczas emitowany w każdy piątek o 21:00. Ale spokojnie, produkcja z uroczym owczarkiem niemieckim nie zniknie z anteny - emisja 25. sezonu zostanie przeniesiona na sobotę. Premierowy odcinek zadebiutuje 7 marca o godzinie 20:25.

"Glina. Nowy rozdział" to kontynuacja kultowego serialu TVP1, który był emitowany w latach 2003-2008. Produkcja w reżyserii Władysława Pasikowskiego i Dariusza Jabłońskiego oraz na podstawie scenariusza autorstwa Macieja Maciejewskiego skupia się na policjantach z warszawskiego wydziału zabójstw, którzy w swojej pracy stawiają czoła śmierci, przemocy i mrocznej ludzkiej naturze. Głównymi bohaterami są doświadczeni komisarze Banaś (Maciej Stuhr) i Jóźwiak (Jacek Braciak) oraz młoda policjantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska), która już na samym początku musi odnaleźć się w bezwzględnej rzeczywistości stołecznego półświatka.

Anna Bortniak 06.02.2026 09:54

