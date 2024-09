W Polsat Box pakiet Stream+ z Disney+ i Max jest dostępny w niższej cenie

Teraz Polsat Box wprowadził nową, niższą cenę pakietu Stream+ dostępnego w ofertach telewizji satelitarnej i internetowej. Z łączonej oferty serwisów Disney+ i Max można korzystać już od 25 zł miesięcznie. Abonenci Polsat Box mają także dostęp do serwisu Polsat Box Go bez dodatkowych opłat z każdym pakietem TV. To w sumie trzy serwisy streamingowe w jednej ofercie.



Opcja Polsat Box z pakietem Stream+ to idealne rozwiązanie dla widzów, którzy cenią sobie obfitość oferty telewizyjnej i różnorodność kanałów, a dodatkowo chcą mieć dostęp do ulubionej rozrywki łącznie w trzech 3 platformach streamingowych.



Nowa cena pakietu Stream+ rozpoczyna się już od 25 zł miesięcznie w zależności od posiadanego pakietu TV, a niższej cenie towarzyszy dodatkowy benefit: