Tak się robi blockbustery. Widowiskowy hit wakacji jest już dostępny online

Ustalmy: kultowy film katastroficzny „Twister” z 1996 r. okropnie się zestarzał, a i blisko trzy dekady temu nie był zbyt dobrą produkcją. W tamtym okresie ten niespecjalnie eksploatowany gatunek szorował jednak po dnie, więc nic dziwnego, że relatywnie znośny twór rozkochał w sobie miłośników ekranowych katastrof.



Trudno było zatem oczekiwać, że odświeżenie tytułu przyniesie kinu coś dobrego - chyba nikt nie wiązał z obrazem zbyt dużych oczekiwań. A jednak. Entuzjastycznie nastawiony do projektu Lee Isaac Chung („Minari” - serio!) wraz z resztą ekipy potrafili wydobyć z oryginału to, co w nim najfajniejsze oraz dodać to, czego w nim zabrakło. Jednocześnie uaktualnili tło fabularne, zrezygnowali z taniego romansu, podkręcili wiarygodność i audiowizualną jakość do maksimum, zatrudnili charyzmatyczną obsadę i w efekcie zaprezentowali widowni wzorowy letni blockbuster. Który zapewni kawał porządnej rozrywki również w domowym zaciszu.