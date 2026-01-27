REKLAMA
Pomoc domowa zmierza do VOD. Kiedy premiera online?

"Pomoc domowa" to jeden z największych hitów, który na początku tego roku zadebiutował w polskich kinach. Kiedy produkcja będzie dostępna online?

Anna Bortniak
Thriller "Pomoc domowa" jest obecnie na językach widzów, którzy zachwycają się najnowszym thrillerem na podstawie powieści Freidy McFadden. Chwalą grę aktorską Amandy Seyfried, mocną fabułę, zaskakujące twisty i zwroty akcji, a słynna scena hotelowa to wątek, o którym internauci bardzo chętnie dyskutują. W związku z szerokim zainteresowaniem widzowie pytają: kiedy produkcja w reżyserii Paula Feiga będzie dostępna online? Wygląda na to, że już niebawem.

Pomoc domowa - kiedy premiera online?

"Pomoc domowa" trafi do VOD już 12 lutego. Oznacza to, że produkcja będzie dostępna online niecałe 2 miesiące po polskiej premierze kinowej 1 stycznia 2026 roku (za granicą film zadebiutował 19 grudnia 2025 roku). Będzie można obejrzeć ją za pośrednictwem serwisu Canal+, gdzie początkowo pojawi się najpewniej w opcji zakupu lub wypożyczenia. Na możliwość obejrzenia jej w ramach abonamentu bez dodatkowych opłat trzeba będzie poczekać nieco dłużej.

"Pomoc domowa" skupia się na Milli (Sydney Sweeney), która zatrudnia się jako pomoc domowa w domu bogatego małżeństwa Winchesterów (Amanda Seyfried i Brandon Sklenar). Z biegiem czasu zachowania domowników zaczynają coraz bardziej ją niepokoić. Kiedy pewnego dnia odkrywa mroczny sekret swoich pracodawców, zdaje sobie sprawę, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo.

Niedługo po premierze thrillera pojawiła się informacja, że Lionsgate pracuje nad sequelem produkcji, i to już od miesięcy. Do obsady miałaby wrócić nie tylko Syndey Sweeney, ale również znany z "365 dni" Michele Morrone. Kontynuacja wydaje się być bardzo prawdopodobna - nie tylko biorąc pod uwagę entuzjastyczne recenzje widzów i krytyków, ale również fakt, że literacka seria McFadden składa się z trzech książek. Oznacza to, że być może doczekamy się nawet trylogii, jednak na tę informację trzeba będzie jeszcze poczekać.

27.01.2026 18:14
