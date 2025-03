To będzie najlepsze kino grozy, jakie zobaczysz w swojej głowie. Świetny horror na weekend

Uszy. Tak, nie pomyliłem się na końcu leadu. Uszy w "Pontypool" są bardzo ważne, bo to przecież historia prezentera radiowego Granta Mazzy'ego, który podczas porannej audycji przekazuje dalej informacje o tajemniczych zamieszkach rozprzestrzeniających się w tytułowym miasteczku. Jego usta przy mikrofonie to bardzo często powtarzający się obrazek, bo i akcja niemal w pełni rozgrywa się w miejscu jego pracy - małej stacji radiowej.



"Gdzie w tym strach, gdzie napięcie?" - zapytacie. A ja dam wam prostą odpowiedź: wszędzie. "Pontypool" to film Bruce'a McDonalda, który uwielbia eksperymentować z narracją. Do swoich opowieści zawsze szuka odpowiedniego języka - tu zadłuża się u współczesnych artystów ("Fragmenty Tracey"), a tam lubi nagle historię przerwać, aby do niej wrócić, pozostawiając mnóstwo niedopowiedzeń ("This Movie is Broken"). Tutaj też bawi się formą, tym razem kina grozy. I wychodzi mu to bezbłędnie.